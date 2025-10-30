Jonas Pepe e Omer Elomari sono ormai due acerrimi rivali al Grande Fratello 2025: ecco cosa ha scatenato le loro liti nella Casa

Se ci sono due concorrenti del Grande Fratello 2025 che difficilmente diventeranno grandi amici quello sono certamente Jonas Pepe e Omer Elomari. I due non si sono piaciuti granché fin dalle prime settimane ma, in realtà, la rivalità è scoppiata soprattutto di recente, ed è venuta tutta a galla durante una rissa sfiorata in cucina. Il motivo? L’apertura di un forno. Quando Jonas ha chiesto di poter aprire il forno per controllare la pizza che il suo inquilino aveva infornato e da poco controllato, Omer si è infuriato e i toni si sono alzati in un istante.

I compagni d’avventura sono stati costretti a dividerli prima che la situazione potesse degenerare. Il fatto che una reazione così forte sia arrivata per un motivo così futile ci fa però capire che le ruggini, tra i due, fossero antecedenti, o comunque che la lite sia stata causata da un’antipatia di fondo che attendeva soltanto di esplodere.

Jonas Pepe e Omer Elomari, fiume di scontri e rivalità per Rasha al Grande Fratello 2025

Omer e Jonas, dopo la rissa, hanno avuto altri faccia a faccia al Grande Fratello 2025, momenti durante i quali entrambi hanno ammesso senza mezzi termini di non avere simpatia e stima per l’altro. La rivalità però si è accesa nuovamente quando entrambi hanno iniziato a sviluppare un interesse per la bella Rasha Younes. Se Omer si è fatto subito avanti con lei, Jonas è rimasto dietro le quinte, pronto, tuttavia, a farsi avanti al momento giusto. Comportamento che ha fatto infuriare il siriano, soprattutto quando Jonas lo ha poi soprannominato “il cagnolino di Rasha”, perché costantemente al fianco della gieffina. Tra i due è così scattata una nuova lite, che ha ampliato la frattura ormai insanabile tra loro. C’è però chi pensa che questa rivalità nasca anche da un altro fattore: la voglia, oltre che l’attitudine, al voler essere il leader della Casa del Grande Fratello.