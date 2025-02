Perché Katia Follesa sposerà Simon Le Bon? Cosa succederà nella terza serata di Sanremo 2025

Sul palco dell’Ariston può succedere davvero di tutto. Anche in un’edizione più statica e con meno sorprese rispetto a quelle passate, l’imprevedibile è sempre dietro l’angolo. D’altronde, parliamo del palco della kermesse musicale più importante di tutta Italia. Questa sera, per la terza serata di Sanremo 2025, succederà qualcosa di imprevisto: Katia Follesa sposerà Simon Le Bon. Ma in che senso? A darci questa indiscrezione è stato proprio il direttore artistico Carlo Conti, che parlando dell’ospitata della comica ha fatto proprio un riferimento al frontman dei Duran Duran.

Perché Katia Follesa sposerà Simon Le Bon? Come è nata l’idea

“Posso dirvi senza rovinare la sorpresa che Katia Follesa rappresenta la sua generazione e tante ragazze innamorate di una certa persona” ha sottolineato Carlo Conti. Dunque, ci sarà un matrimonio – ovviamente simbolico – che farà divertire gli italiani. Proprio Simon Le Bon, infatti, sarà a Sanremo per la terza serata: invitato da Carlo Conti, il musicista britannico e leader della band dei Duran Duran, si renderà protagonista di una gag con la comica, che ironizza sempre sulle sue “crush” da adolescente, tra queste anche quella per l’incredibile artista inglese. Dunque, ci attendono delle sorprese: non sappiamo bene come avverrà il siparietto e cosa succederà nel dettaglio sul palco dell’Ariston ma sicuramente non mancherà il divertimento!

L’idea, comunque, potrebbe essere nata dal libro di Clizia Gurrado, “Sposerò Simon Le Bon”, romanzo del 1985 diventato un best seller all’epoca. Da quel libro è nato l’omonimo film. Dunque, un matrimonio con Simon Le Bon era qualcosa che negli anni Ottanta sognavano tutte le adolescenti o quasi, sicuramente anche Katia Follesa. Sarà nata proprio da qui l’idea della gag a Sanremo 2025? Probabilmente sì. Senza farci troppe domande ancora, andiamo a vedere cosa si inventerà la comica per far divertire il pubblico dell’Ariston e quello a casa!