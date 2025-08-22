Katia Ricciarelli non si è presentata ai funerali dell'ex marito Pippo Baudo, tenutisi nella sua città d'origine Militello (Sicilia). Eccone il motivo.

Pippo Baudo è morto all’età di 89 anni, lo scorso 16 agosto. La notizia – arrivata all’improvviso – ha scosso migliaia di italiani, ma anche numerosi personaggi dello spettacolo che sono “nati” proprio grazie a lui. Tra coloro che sono rimasti profondamente colpiti dalla sua scomparsa c’è anche l’ex moglie Katia Ricciarelli, che si è presentata alla camera ardente allestita a Roma al Teatro delle Vittorie, e che è apparsa visibilmente commossa.

Millie Bobby Brown ha adottato la sua prima figlia/ La star di Stranger Things diventa madre a 21 anni

L’assenza di Ricciarelli ai funerali di Pippo Baudo

La cantante lirica ha rilasciato un’intervista per il quotidiano La Verità e, in questa occasione, ha rivelato il motivo per cui non è andata ai funerali del suo ex marito, a Militello in provincia di Catania. “Non vado, non sto bene” – ha detto lei – “L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontana“. Nel corso di questa dichiarazione, ha anche ricordato la chiesa in cui si sono sposati, proprio nel luogo in cui è stato dato l’ultimo saluto al conduttore. “Me lo voglio ricordare com’era quando ci siamo sposati lì, nel 1986” – ha continuato – “Me lo porterò nella testa e nel cuore“.

Com’è morta Lucrezia Baccichet, chi è l’attrice: aveva 28 anni/ Il tragico incidente in vacanza

In seguito l’ex moglie di Baudo ha inoltre confessato di essere molto dispiaciuta del fatto che nessuno della famiglia l’abbia avvisato della morte del suo ex.

Katia Ricciarelli e la scoperta della morte dell’ex marito

La Ricciarelli sarebbe infatti venuta a conoscenza della sua scomparsa quando le sono arrivati sul telefono dei messaggi che dicevano: “Mi dispiace molto per Pippo“. “Era morto e non me l’avevano detto” – ha continuato – “L’ho trovata una cosa molto cattiva“. A chiamarla è stata Mara Venier, con cui si è sfogata e che l’ha anche accompagnata alla camera ardente. Proprio in quella occasione, Katia Ricciarelli ha incontrato la segretaria di Baudo – Dina Minna – a cui ha detto: “Telefonarmi no?“. “Mi ha detto che per lei Pippo era come suo padre” – ha dichiarato Katia – “Anche l’avvocato Giorgio Assumma non mi ha detto niente…Però, non voglio far polemica…Speravo che la notizia me la dessero Dina o Tiziana, la figlia…Ma ripeto: niente polemiche, non sono loro le persone poco sincere di cui parlo…”.

Marcella Bella choc: "Sono arrivati a dire che ero raccomandata"

Con la morte del presentatore – che aveva alle spalle una carriera lunghissima e di grande impatto – se ne va una parte fondamentale di televisione italiana. Lui è infatti stato il punto di riferimento per molti dei personaggi televisivi contemporanei, nati proprio grazie all’intuizione di Baudo.