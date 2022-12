Perché l’8 dicembre si festeggia Immacolata Concezione?/ L’origine della Festa istituita da Pio IX

Origine festa dell’Immacolata Concezione, 8 dicemnre 2022: perchè si festeggia oggi?

Oggi, l’8 dicembre 2022, come ogni anno si festeggia l’Immacolata Concezione: coloro che ancora non lo sapessero, per questo motivo, si stanno domandando perché ricorre proprio in questa data. Innanzitutto, va ricordato che si celebra la figura della Vergine Maria e, in particolare, il fatto che, secondo la liturgia della Chiesa, quest’ultima è stata concepita “senza macchia”, ovvero immune dal peccato originale.

L’importante festività religiosa fu istituita nel 1854, quando il dogma proclamato da papa Pio IX in quell’anno, con la sua bolla “Ineffabilis Deus”, rese ufficiale una tradizione che andava avanti ormai da secoli. In Oriente era tale già dal VI secolo. “La beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certa ed immutabile per tutti i fedeli”, questo quanto si legge nella bolla.

Perché l’8 dicembre si festeggia Immacolata Concezione? La scelta della data

Per comprendere perché l’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione, inoltre, va precisato che la scelta della data non è affatto casuale. Essa, infatti, venne scelta proprio da Pio IX in relazione alla natività della Vergine Maria, introdotta in Occidente da Sergio I nel VII secolo, che si celebra l’8 settembre. Esattamente nove mesi prima, dunque, sarebbe avvenuto il concepimento “senza macchia” da parte di San Gioacchino e Sant’Anna. È per questo motivo che la donna, a differenza del resto dell’umanità, non avrebbe avuto bisogno del Battesimo per purificarsi.

Da qui dunque l’origine di questa festa molto sentita nel mondo cattolico. I più rispettosi delle tradizioni aspettano proprio la data odierna per dare inizio al periodo di avvicinamento al Natale, con tanto di addobbi e celebrazioni per la imminente nascita di Gesù Bambino.











