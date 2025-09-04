Alessandra Amoroso è prossima a dare alla luce la sua prima figlia con il compagno Valerio Pastore: ecco perchè si chiamerà Penelope!

Manca ormai veramente poco al grande giorno, al momento in cui Alessandra Amoroso potrà finalmente abbracciare il frutto del suo amore per il compagno Valerio Pastore. Il mese di settembre è quello propizio per la nascita della prima figlia della cantante, la piccola Penelope, e mentre i preparativi sono in fermento la curiosità e gioia degli appassionati è in costante crescita. Da diverso tempo l’artista ha anche svelato il nome scelto per la primogenita. Non a caso, non sono in pochi a chiedersi: perchè la figlia di Alessandra Amoroso si chiamerà Penelope?

Il perchè la figlia di Alessandra Amoroso si chiamerà Penelope, come anticipato, è una delle curiosità più in voga tra i fan della cantante. Sempre al fianco dell’artista in ogni passo artistico, non potevano che seguirla assiduamente anche in questo momento speciale riguardante la sua vita privata. Sulla curiosità anagrafica non c’è però un parere netto da parte dell’artista e del suo compagno Valerio Pastore; nessuno dei due ha infatti raccontato di motivazioni specifiche alla base di tale scelta, se non un gusto personale.

Penelope, svelato il ‘mistero’ del perchè si chiamerà così la figlia di Alessandra Amoroso

Qualcosa in più sul perchè la figlia di Alessandra Amoroso si chiamerà Penelope lo ha svelato Mario Pastore: suocero della cantante e papà del compagno Valerio. Come riporta Fanpage, il genitore ha spiegato: “Per quanto ne so hanno deciso così perchè è un nome che piace ad entrambi”. Tale spiegazione conferma quanto detto in precedenza ovvero la scelta basata unicamente su un gusto personale e non con una motivazione simbolica alle spalle. “Detto questo, è un bel nome” – ha aggiunto il suocero di Alessandra Amoroso – Penelope Pastore suona proprio bene!”.