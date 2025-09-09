La Notte dei Serpenti perchè si chiama così: non solo un concerto, ma l’emblema delle tradizioni storico-culturali abruzzesi.

Grande attesa per il concerto che questa sera – 9 settembre 2025 – andrà in onda su Rai Due: La Notte dei Serpenti 2025, un evento registrato lo scorso luglio allo Stadio del Mare di Pescara e che è stata l’occasione per celebrare, a ritmo di musica, la vastità del patrimonio culturale e tradizionale del popolo abruzzese. Si tratta della terza edizione dello show e c’è una curiosità che di anno in anno è veicolata dagli appassionati: perchè si chiama La Notte dei Serpenti?

Un nome che non può che generare curiosità, atipico pensando alla maggioranza dei concerti che ogni estate popolano il territorio italiano. Il perchè La Notte dei Serpenti si chiama così – in riferimento al concerto in onda questa sera, 9 settembre 2025, su Rai Due – è strettamente connesso alle affascinanti e suggestive tradizioni che dal passato arrivano fino ai giorni nostri. Il folklore che si unisce alla cultura artistica, alla musica; le tradizioni di un popolo che viaggiano tra le note e che abilmente il maestro Enrico Melozzi – per l’appuntamento di questa sera – porterà all’apice della sua bellezza.

La Notte dei Serpenti, significato: quando storia, cultura e arte si fondono

La Notte dei Serpenti è legata alla festività che per tradizione ricorre ogni 1 maggio; si celebra la figura di San Domenico Abate che, per l’appunto, è raffigurato con intorno numerosi serpenti. La sua figura rimanda ad una popolazione antica del luogo e che si narra fosse abile proprio ad ammaestrare tale tipologia di rettili. Dunque, la fede religiosa e le tradizioni pagane sono esattamente il baricentro del perchè si chiama La Notte dei Serpenti. Tramite la musica, l’obiettivo è rievocare proprio le atmosfere di una tradizione che unisce natura ed esistenza umana.

Tipicamente il serpente, soprattutto nel simbolismo religioso, viene visto come una figura negativa o nefasta; in questo caso il significato viene sovvertito in funzione del valore della trasformazione, di un legame che viaggia nel tempo con il pregevole ausilio proprio della musica. Ecco perchè il concerto in onda questa sera su Rai Due si chiama La Notte dei Serpenti; proprio in onore del baluardo culturale abruzzese, ricco di riferimenti storici, religiosi e folkloristici.