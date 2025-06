Perché La notte nel cuore non va in onda oggi 29 giugno 2025: quando torna? Palinsesto di Canale5 stravolto: prossima puntata slitta al 6 giugno 2025

Perché La notte nel cuore non va in onda oggi 29 giugno 2025: palinsesto stravolto, slittano due puntate

L’arrivo dell’estate è sinonimo di stravolgimenti di palinsesti ed infatti nei prossimi giorni la programmazione di Canale 5 verrà stravolta a spese soprattutto delle dizi turche che subiranno sospensioni e slittamenti. È il caso soprattutto della soap turca con protagonisti Sumru e i gemelli Melek e Nuh subirà dei cambiamenti a partire da questa sera. Perché La notte nel cuore non va in onda oggi 29 giugno 2025? Il motivo è presto detto, Mediaset ha deciso di preservare la soap di successo mandando in onda una sola puntata a settimana.

E quindi scendendo nel dettaglio, essendo andata in onda venerdì scorso, La notte nel cuore non va in onda oggi 29 giugno 2025 per lasciare spazio al concerto evento Torino is fantastic condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi in cui si esibiranno tanti grandi artisti come Alessandra Amoroso, Annalisa, Mahmood e tanti altri con ospiti internazionali come Shaggy. E non è tutto perché La notte nel cuore non va in onda oggi 29 giugno 2025 ma neanche venerdì prossimo 4 luglio 2025 perché come si apprende dalla GuidaTv di Mediaset Infinity andrà in onda il Mondiale per Club.

Quando va in onda La notte nel cuore: prossima puntata slitta al 6 luglio 2025, anticipazioni

E dunque quando va in onda La notte nel cuore? La prossima puntata è prevista per domenica 6 luglio 2025 segno che la dizi turca tornerà nella sua collocazione abituale anche se non è chiaro se nelle prossime settimane ci saranno ulteriori variazioni o meno. Rivelati nel dettaglio tutte le variazioni di palinsesto non resta che aggiungere anche le anticipazioni più salienti de La notte nel cuore. Nella prossima puntata del 6 luglio 2025 andranno in onda tre episodi a partire dalle 21.30 circa. Finalmente si svolgerà il matrimonio tra Sevilay e Cihan che getterà nello sconforto Nuh e Melek. Nel frattempo la perfida nonna materna dei gemelli si scaglierà contro di loro ma a sorpresa Sumru interverrà per difendere i suoi figli: darà inizio ad uno scontro con Nihayet.