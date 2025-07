Perché La notte nel cuore non va in onda oggi, 4 luglio 2025: ecco quando torna in onda con una doppia puntata, nuovo cambio di palinsesto

Non c’è pace per la programmazione di Canale 5, l’arrivo dell’estate ha portato ad una serie di cambiamenti nel palinsesto sia in daytime che in prima serata e tali cambiamenti non sono finiti, anzi continueranno. Infatti, questa sera, venerdì 4 luglio 2025, La notte nel cuore non va in onda ma i tanti appassionati della dizi turca con protagonisti i gemelli Nuh e Melek e la loro vendetta contro la madre Sumru possono stare tranquilli: nei prossimi giorni ci sarà un raddoppio. Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto, per rispondere alla domanda perché La notte nel cuore non va in onda oggi 4 luglio 2025, basta ricordare che Mediaset ha deciso di trasmettere le partite del Mondiale per Club e questa sera si giocherà la partita di Fulminense contro Al Hilal. Tuttavia la dizi turca non andrà in onda neanche venerdì prossimo, a partire dall’11 luglio, infatti, Canale5 trasmetterà le repliche di Vanina-Un Vicequestore a Catania, la fiction con protagonista Giusy Buscemi e tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Verranno ritrasmesse le puntate della scorsa stagione in vista dell’arrivo della seconda stagione prevista in autunno su Canale5.

Quando va in onda La notte nel cuore? Arriva il raddoppio prossima puntata 6 luglio

E dunque a questo punto in molti si chiederanno: quando va in onda La notte nel cuore? La prossima puntata è prevista per domenica 6 luglio 2025 sempre nella prima serata di Canale5 con ben tre episodi a partire dalle 21.30 fino alle 00.30 circa, è possibile seguirli in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity (>mentre qui sono disponibili le anticipazioni dettagliate) e non è tutto.

Domenica 6 luglio La notte nel cuore raddoppia perché oltre alla puntata in prima serata andrà in onda anche una puntata nel daytime, precisamente dalle 14.00 fino alle 16.50 circa. Tuttavia non si tratterà di episodi inediti ma delle repliche dalla scorsa puntata. Infine c’è da aggiungere che, salvo ulteriori cambiamenti, dal 12 luglio nel weekend di Canale 5 arriva una nuova soap turca: Innocence (in onda il sabato e la domenica) mentre La notte nel cuore andrà in onda ogni domenica in prima serata.

