Perché La notte nel cuore non va in onda questa sera, 16 settembre 2025: Mediaset stravolge ancora tutto il palinsesto: cosa al suo posto

Perché La notte nel cuore non va in onda questa sera 16 settembre 2025: scelta fatta da Mediaset

Ennesimo cambio di programmazione per Canale 5, con l’inizio della nuova stagione i programmi subiranno delle variazioni ed a fare le spese più di tutti saranno come sempre le dizi turche. A partire da oggi non ci sarà più il doppio appuntamento settimanale de La notte nel cuore ed il motivo è presto detto. Perché La notte nel cuore non va in onda questa sera, 16 settembre? Mediaset ha deciso di preservare la soap di successo madandola in onda solo la domenica in prima serata.

Dopo due settimane in cui la soap opera turca è andata in onda con un doppio appuntamento settimanale, sia la domenica che il martedì, Mediaset ha scelto di modificare la programmazione: la serie sarà trasmessa esclusivamente in prima serata la domenica. Alla base di tale decisione, inoltre, c’è anche un’altra precisa scelta strategica, la volontà di concentrare tutti gli episodi che restano nella domenica sera per contrastare le fiction Rai che a breve riprenderanno le messa in onda. L’La prossima puntata de La notte nel cuore andrà in onda domenica 21 settembre 2025 (qui le nostre anticipazioni dettagliate)



La notte nel cuore oggi salta, cosa va in onda al suo posto in prima serata 16 settembre 2025: torna Io Canto Family

Svelato perché La notte nel cuore non va in onda questa sera 16 settembre 2025 non resta che aggiungere che cosa verrà trasmesso al suo posto. A sostituire la dizi turca ci sarà il talent di Michelle Hunziker Io Canto Family che torna in ona con un’ edizione ricca di novità a cominciare dai coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. In giuria invece ci saranno Patty Pravo e Noemi due artiste espressione la prima della storia della musica italiana e la seconda tra le big del panorama contemporaneo. Gli appassionati della soap turca con protagonisti Nuh, Melek e Sumru dovranno attendere domenica prossima per sapere che cosa succederà ai loro beniamini.