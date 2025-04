Sai perché l’iconica pastiera napoletana ha 7 strisce di frolla? C’è un significato nascosto che non conosce quasi nessuno.

Chiunque abbia preparato almeno una volta nella vita la mitica pastiera napoletana o semplicemente ne abbia cercato la ricetta online, si sarà imbattuto in un (senz’altro curioso) dettaglio: la presunta “regola” delle 7 strisce di frolla da sistemare in superficie.

Cosa ha regalato Re Carlo a Camilla per i 20 anni di matrimonio: il Sovrano non ha badato a spese

Un numero che, secondo quanto si racconta non sarebbe affatto casuale, anzi: per alcuni ci sarebbe un significato profondo legato alla storia della città di Napoli. Ma quanto c’è di vero in tutto questo? La risposta potrebbe sorprendervi (e non poco).

Il “mistero” delle 7 strisce sulla superficie della pastiera napoletana

Secondo la versione che ormai circola da diversi anni, le strisce non sarebbero altro che il riflesso di una antica simbologia urbana: tre decumani e quattro cardini, ovvero le strade principali che disegnavano la pianta dell’antica Neapolis. Un richiamo poetico e senza dubbio affascinante che lega la pastiera al cuore della città.

La classifica delle città più educate di Italia: i primi posti

C’è però un problema: non è affatto vero. Dal punto di vista storico-urbanistico i conti non tornano. I “cardini” in realtà sono un termine romano e non greco; nella Napoli greca si parlava piuttosto di “stenopoi”. Inoltre, le strade trasversali nel centro storico sono ben più di quattro. Insomma, la ricostruzione è senza dubbio suggestiva, ma priva di fondamento.

Cosa dicono le ricette tradizionali

Per mettere definitivamente un punto al dibattito sulla questione, basta tornare alle fonti. Nei testi di cucina napoletana più antichi e autorevoli non esiste alcuna indicazione sul numero esatto di strsce da mettere sulla pastiera. Nel suo libro Cucina teorico-pratica (1839) Ippolito Cavalcanti – figura di riferimento della gastronomia partenopea – parla di una griglia decorativa di pasta frolla senza specificare nulla sul numero.

Immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025/ Foto, gif e disegni da inviare su WhatsApp

In tempi più recenti, Stanislao Porzio, autore del libro La Pastiera: la vera ricetta è quella di casa mia! smentisce apertamente la teoria delle 7 strisce definendola una “favola” inventata nel 2016 sul web. Dopotutto, il bello della pastiera napoletana è proprio la sua variabilità. Ogni famiglia ha la sua tradizione e il suo modo di prepararla.

C’è chi la fa con più grano, chi con più crema, chi con gocce di cioccolato; c’è anche chi preferisce un aroma più deciso di agrumi (limone o arancia). Va da sé, quindi, che non possa esitere un numero preciso di strisce di pasta frolla. C’è chi ne mette cinque, chi sei o anche otto.

Tutto dipende, in senso più pratico, dalla grandezza della teglia, dal gusto estetico e dalle preferenze personali. Quindi, se vuoi una risposta defitinva su quante strisce mettere sulla tua pastiera la risposta è semplice: quante ne vuoi tu!