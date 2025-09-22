Quando torna La Vita in Diretta e perchè non va in onda oggi 22 settembre 2025: cambio programmazione per il talk di Alberto Matano

I motori dell’informazione quotidiana e degli approfondimenti firmati dalla squadra di Alberto Matano sono ripartiti da circa un paio di settimana; un format che il pubblico televisivo ormai conosce ampiamente e che procede a gonfie vele anche dal punto di vista della concorrenza targata Gianluigi Nuzzi. Una premessa necessaria per arrivare all’interrogativo odierno: perchè La Vita in Diretta non va in onda oggi 22 settembre 2025?

Il talk di Alberto Matano lascia spazio ad un cambio di programmazione; Rai Uno accoglie uno speciale dedicato all’evento di inaugurazione per l’anno scolastico 25-26, impreziosito dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il perchè La Vita in Diretta non va in onda oggi 22 settembre 2025 è dunque strettamente legato alla messa in onda di ‘Tutti a scuola’, programma condotto da Eleonora Daniele e che dunque approfondirà l’evento dedicato all’esordio del nuovo anno scolastico.

Quando torna in onda La Vita in Diretta: oggi – 22 settembre 2025 – Alberto Matano lascia spazio a ‘Tutti a scuola’

In diretta dall’Istituto Comprensivo Rossini di Napoli si apre la nuova annata per milioni di studenti e, con l’atteso intervento del Presidente Sergio Mattarella, i fari sono puntati sulla diretta de ‘Tutti a scuola’ che, come anticipato, sarà condotto da Eleonora Daniele. L’evento raccontato da Rai Uno andrà dunque a sostituire La Vita in Diretta, ma nessuna paura; l’appuntamento con gli approfondimenti puntuali e magistrali di Alberto Matano torneranno regolarmente a partire da domani. Il talk andrà come sempre in onda dopo Il Paradiso delle Signore, poco prima delle 17.