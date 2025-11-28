Perché La vita in diretta oggi non va in onda? Alberto Matano torna in tv lunedì per via de Lo zecchino d'oro

Perché La vita in diretta non va in onda oggi?

Svolta nel pomeriggio di Rai1, con La vita in diretta di Alberto Matano che non andrà in onda oggi venerdì 28 novembre 2025 nella canonica fascia oraria. Il programma condotto dal giornalista originario di Catanzaro che ogni pomeriggio aggiorna i telespettatori con fatti di cronaca e di attualità, non andrà in onda per via della messa in onda de Lo Zecchino d’oro. Il celebre concorso musicale per bambino, un must have della tv di stato, sarà di scena oggi e domani con le due puntate valevoli per la semifinale, mentre domenica assisteremo alla finale condotta da Carlo Conti.

Non cambia niente ovviamente per La vita in diretta sabato e domenica, mentre oggi salta la puntata che solitamente viene trasmessa a partire dalle 17, subito dopo La volta buona di Caterina Balivo e la soap Il paradiso delle signore. Niente da fare per chi sperava di riabbracciare anche oggi Alberto Matano, l’appuntamento è fissato a lunedì. Già qualche settimana fa era saltato un altro appuntamento con la trasmissione di Rai1, che spesso deve imbattersi nei cambi di programmazione.