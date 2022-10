Perché La Vita in Diretta non va in onda oggi/ Alberto Matano torna domani: il motivo

La nuova puntata de “La Vita in Diretta” non va in onda oggi, giovedì 20 ottobre 2022. Chi attendeva il nuovo appuntamento con il programma di Alberto Matano resterà deluso, ma soprattutto si renderà conto, sintonizzandosi su Rai 1, che la messa in onda dello Speciale Tg1. Non si tratta affatto di una edizione straordinaria, ma di un focus dedicato dalla Tv di Stato alle consultazioni al Quirinale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha cominciato a incontrare i vari partiti per varare il nuovo governo. Lo Speciale è cominciato alle ore 16:50, subito dopo la fine della puntata de “Il Paradiso delle Signore”.

Alberto Matano, scontro con l'avv Conti/ Vita in Diretta, scintille sul caso Cipriani

Solitamente prima de “La Vita in Diretta” è prevista una breve edizione del telegiornale, che poi lascia la parola ad Alberto Matano e i suoi casi di cronaca e attualità. Invece oggi il programma non va in onda per le novità della politica. Infatti, lo Speciale Tg1 è previsto fino alle ore 18:45, quando poi verrà lasciato spazio al programma che solitamente succede a “La Vita in Diretta”, cioè il gioco “Reazione a Catena“.

Rosanna Cancellieri "C'è sempre figlio bastar*o…"/ Alberto Matano sbotta "Con calma!"

LA VITA IN DIRETTA NON IN ONDA OGGI: TORNA DOMANI

Dunque, è chiaro perché “La Vita in Diretta” non va in onda oggi: il motivo è legato alle consultazioni. Sono previste anche domani, ma questo non impedirà al giornalista e conduttore Alberto Matano di tornare in onda con il suo programma. Questo perché domani, venerdì 21 ottobre 2022, l’ultimo incontro al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è fissato alle ore 10:30, con l’arrivo dei gruppi parlamentari del centrodestra, vincente alle elezioni politiche. Di conseguenza, non sono previsti altri scossoni per quanto riguarda il palinsesto di Rai 1.

Alberto Matano, I Fatti Vostri/ "Il matrimonio? 'Colpa' di Mara Venier"

Quindi, “La Vita in diretta” tornerà in onda domani, venerdì 21 ottobre 20221, e sarà possibile seguire la nuova puntata come sempre in diretta tv su Rai 1 e in video streaming tramite RaiPlay. Dunque, oltre a sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre (canale 501 per la versione in HD) o digitare il tasto 101 per i clienti Sky, potete usufruire della piattaforma streaming disponibile per pc e dispositivi iOS e Android. Il servizio è completamente gratuito: è sufficiente solo essere registrati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA