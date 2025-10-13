Oggi 13 ottobre 2025 La Volta Buona non va in onda, perchè: salta il consueto appuntamento con il talk di Caterina Balivo.

L’appuntamento con il talk di Caterina Balivo è ormai una tappa fissa dei telespettatori; da anni regala momenti di ampio interesse fra temi variegati, ospiti d’eccezione e interviste toccanti. Quest’oggi però, in vista di un evento eccezionale, è previsto un cambio di palinsesto da parte della Rai e dato l’ampio seguito della trasmissione c’è già chi si domanda perchè La Volta Buona non va in onda oggi 13 ottobre 2025.

Un cambio di palinsesto doveroso per le notizie che arrivano dal fronte internazionale e con particolare riferimento a ciò che sta accadendo a Gaza. Il perchè La Volta Buona non va in onda oggi 13 ottobre 2025 è strettamente legato alla messa in onda di uno speciale TG1 dedicato all’evento eccezionale del rilascio da parte di Hamas degli ostaggi israeliani. L’obiettivo è dunque quello di raccontare un momento nevralgico dello scontro in oriente; il telegiornale offrirà non solo riflessioni necessarie su quanto sta accadendo ma soprattutto documenterà l’operazione che verte nella direzione della pace.

La Volta Buona non va in onda oggi 13 ottobre 2025: quando torna in onda il talk di Caterina Balivo

Il perchè La Volta Buona non va in onda oggi 13 ottobre 2025 è dunque strettamente legato ad un cambio di programmazione eccezionale e non andrà ad intaccare la messa in onda nei giorni a seguire. Il talk di Caterina Balivo, un ‘must have’ del pomeriggio targato Rai Uno, tornerà regolarmente in onda a partire da domani e come sempre alle ore 14.

Oltre a La Volta Buona – non va in onda oggi 13 ottobre 2025 – nessun cambiamento di palinsesto per i programmi successivi allo speciale del TG1 dedicato alla liberazione degli ostaggi israeliani detenuti dall’esercito di Hamas. Caterina Balivo lascerà spazio all’approfondimento su ciò che sta accadendo a Gaza mentre Il Paradiso delle Signore che, quotidianamente, segue la diretta del talk di Rai Uno, andrà regolarmente in onda.

