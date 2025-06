Quando torna La Volta Buona: perchè non va in onda oggi 23 giugno 2025: il talk di Caterina Balivo lascia spazio ad uno speciale del TG1.

Come ogni settimana – dal lunedì al venerdì – era previsto oggi il consueto appuntamento con gli approfondimenti e le interviste di Caterina Balivo; alle ore 14.00 però gli appassionati hanno appreso un cambio di programmazione per Rai Uno che ha ovviamente colto di sorpresa i telespettatori. Perchè La Volta Buona non va in onda oggi 23 giugno 2025? Il talk pomeridiano slitta per lasciar spazio ad un approfondimento politico; è infatti attualmente in onda uno speciale del TG1 dedicato all’attuale conflitto bellico tra Iran e Israele con il coinvolgimento degli Stati Uniti d’America.

Caterina Balivo, panico a La volta buona: incidente hot con gli stuzzicadenti/ "Mi è entrato..."

I fan del salotto di Caterina Balivo avevano temuto ad una chiusura anticipata; in realtà – come anticipato – il perchè La Volta Buona non va in onda oggi 23 giugno 2025 su Rai Uno è da ascrivere unicamente all’urgenza di ampliare il discorso sul tema bellico che sta interessando in maniera severa il Medio Oriente. Il finale di stagione del talk pomeridiano è infatti previsto per il prossimo 27 giugno e dunque nessuna chiusura anticipata. L’appuntamento quotidiano con La Volta Buona di Caterina Balivo – come annunciato sui canali social del programma – torna regolarmente domani, 24 giugno 2025, come sempre su Rai Uno alle ore 14.