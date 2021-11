Scopriamo le origini italiane di Lady Gaga

Nonostante il successo planetario ottenuto negli anni (nel suo curriculum c’è anche un Premio Oscar), Lady Gaga è ancora legatissima alla sua famiglia. I suoi genitori, Cynthia e Joe Germanotta, rappresentano un vero punto di riferimento per lei, in grado di sostenerla anche nei momenti difficili. Come si può dedurre dal cognome, la cantante ha origini italiane, di cui lei è davvero orgogliosa nonostante viva oltreoceano.

Patrizia Reggiani/ Da mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, alle polemiche sul film "House of Gucci"

Non a caso, subito dopo avere conquistato l’ambitissima statuetta lei ne ha approfittato per visitare Naso, il piccolo paese in provincia di Messina di cui è originario il papà. L’uomo ha una grande passione per il cibo ed è stata proprio questa a spingerlo ad aprire un ristorante italiano a New York, scelta fatta per sottolineare quanto lui ami il nostro Paese.

Michael Polansky, chi è il fidanzato di Lady Gaga/ Matrimonio lontano per ora..

Cynthia e Joe Germanotta: chi sono i genitori di Lady Gaga

Joseph, detto Joe, Germanotta, il papà di Lady Gaga, è nato a Elizabeth, nel New Jersey, il 9 agosto 1957, ma è originario di Naso (Messina). E’ laureato alla School of Hospitality of Business, una sorta di equivalente della nostra scuola alberghiera. Oltre all’attività da ristoratore, che ha deciso di portare avanti proprio per esaltare la sua passone per il cibo italiano (qui vengono servite polpette e lasagne), Germanotta è anche un imprenditore. L’uomo, infatti, ha fondato e gestisce un’azienda che si occupa di installare il wi-fi nelle catene alberghiere. E’ inoltre uno dei componenti, insieme alla moglie, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di beneficienza creata dalla figlia, denominata “Born this way Foundation” (la sua consorte ne è la presidente).

Che tempo che fa anticipazioni e ospiti 14 novembre/ Lady Gaga in esclusiva tv

Mamma Cynthia, invece, è nata nel West Virginia il 30 agosto 1954 e ha conseguito un Master in Amministrazione Pubblica. Attualmente è dirigente delle telecomunicazioni nelle vendite e nella gestione da Verizon. La donna è inoltre diventata ambasciatrice dell’ONU per la salute mentale, ruolo che lei porta avanti con grande impegno. La figlia, infatti, da ragazza è stata vittima di bullismo.

Il viaggio del nonno di Lady Gaga negli USA

E’ stato il nonno del papà di Lady Gaga, Anthony Germanotta, a lasciare nel 1908 Naso per trasferirsi negli Stati Uniti. Una scelta difficile, ma dettata dalla volontà di avere una vita migliore. Gli antenati dell’artista, infatti, avevano origini semplici: “Non mi interessa quanto successo posso avere, ma ricordo sempre che la mia famiglia è emigrata dall’Italia. Mia nonna vendeva vestiti per pochi spicci, mentre mio nonno era un ciabattino. In fondo sono una ragazza italo-americana” – aveva detto lei in occasione di uno dei suoi concerti.

L’artista non dimentica il suo DNA tricolore, di cui è particolarmente orgogliosa. Anzi, era stata davvero felice di poter conoscere di persona zii, prozii e cugini che l’avevano raggiunta dalla Sicilia in occasione del suo concerto al Forum di Assago.



© RIPRODUZIONE RISERVATA