Perchè Laura Efrikian e Gianni Morandi si sono lasciati?/ “Nessuno ha colpe…”

Laura Efrikian e Gianni Morandi ecco perché si sono lasciati!

L’incontro sul set, l’amore, il matrimonio e la nascita dei figli Marianna e Marco. E’ questa la storia che ha caratterizzato gli anni che hanno condiviso Laura Efrikian e Gianni Morandi. Un amore vero, passionale nato quando entrambi erano molto giovani e con una carriera in ascesa. Dopo essersi sposati nel 1966, i due si dissero addio nel 1979. La coppia aveva condiviso anche il dolore per la perdita della figlia Serena, nata nel 1967 ma vissuta poche ore. Un amore importante che, tuttavia, finì e che ha portato entrambi a percorrere strade diverse. Ad allontanare i due sarebbe stato il ciclo inevitabile della vita come ha raccontato la stessa Laura Efrikian in un’intervista rilasciata a gennaio 2021 a Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno di cui oggi sarà nuovamente ospite.

Laura Efrikian e Gianni Morandi: “Ci amavamo davvero, ma eravamo giovani”

Quello tra Laura Efrikian e Gianni Morandi è stato un amore vero che non ha resistito al tempo. “Noi ci amavamo davvero, ma il primo amore si secca subito e credo che questo non aiuti. Sei giovane e lo vivi con una tale passione e un tale entusiasmo. Io ho mollato tutto, anche se ero un’attrice emergente. Poi cresci e inizi a farti delle domande, cominci a capire che quella botta d’amore è stata importante ma forse non ti accompagnerà fino alla fine dei tuoi giorni”, ha raccontato la Efrikian. Un divorzio, dunque, naturale in cui nessuno dei due ha delle colpe come ha aggiunto la stessa attrice. “Non parliamo di colpe, nessuno ha colpe. Questi sono avvenimenti della vita. Quando si arriva alla chiusura, vuol dire che prima ci eravamo fatti tante domande. Finite le domande, ci siamo stretti la mano e io me ne sono andata”, ha aconcluso.

