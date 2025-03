Ne vedremo delle belle, la famosa lite tra Valeria Marini e Laura Freddi al GF: tutta colpa di una lista

Ne vedremo delle belle è appena incominciato, con Carlo Conti che si ritrova a dover gestire un parco di showgirl agguerrite e determinate a prevaricare le concorrenti (qui le pagelle dell’ultima puntata). Tra loro ci sono anche Laura Freddi e Valeria Marini, che anche se oggi sembrano aver messo via i dissapori del passato, non sono esenti dalle memorie del pubblico che invece ricorda bene la loro furiosa lite al Grande Fratello Vip qualche anno fa. Le due sono state protagoniste di uno dei più alti momenti di tensione del reality. Vi ricordate cos’è successo? Avranno superato le discordie?

Di certo il Grande Fratello non aveva aiutato a calmare le liti, dato che in quell’occasione aveva assegnato ai gieffini un compito decisamente duro: ognuno di loro doveva scrivere delle liste dove indicare chi sono i concorrenti più belli, i più brutti, i più intelligenti della casa e via dicendo. Valeria Marini aveva colto subito l’occasione per mostrare la sua – spesso eccessiva – spontaneità, mettendo Laura Freddi tra quelle che secondo lei erano le gieffine più brutte della casa. Ma come ha reagito la conduttrice a quella scarsa posizione in lista? Andiamo subito a scoprirlo.

Valeria Marini e Laura Freddi, i rapporti oggi a Ne vedremo delle belle: amiche o nemiche?

“Quindi la più brutta sono io? Non è che la cosa mi stia tanto bene“. Così Laura Freddi aveva risposto alla concorrente, che l’ha gelata per la seconda volta: “Non sei la più brutta ma la meno bella“. Da qui parte la lite e la Freddi ha continuato senza più trattenersi: “Meglio essere meno bella che fastidiosa. Siccome ti ho detto che sei fastidiosa, mi hai detto che sono la meno bella“. Valeria Marini, dal canto suo non ha indietreggiato di un centimetro, dicendo di non farsi problemi se la concorrente si era offesa: “Non me ne frega niente, lei mi ha detto che sono fastidiosa“. Come sono oggi i rapporti tra le due? La domanda rimane aperta: stanno solo indossando una maschera per il quieto vivere? Lo scopriremo molto presto!