Perchè l’Australia partecipa all’Eurovision 2022?/ Cosa accade in caso di vittoria

Tra i Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2022 c’è anche l’Australia: ma perché partecipa e cosa c’entra con la manifestazione canora più celebre d’Europa? La partecipazione di un cantante “straniero” al contest ha un motivo ben preciso e non è la prima volta che un cantante australiano gareggia all’Eurovision. Il rapporto tra l’Australia è il festival musicale europeo è di lunga data e soprattutto è caratterizzato da un passato piuttosto curioso. Bisogna infatti tornare con la mente al 1979, anno in cui il SBS (Special Broadcasting Service), principale network radiotelevisivo australiano, entra come membro associato nell’Unione Europea di Radiodiffusione UER).

Già nel 1983 il contest canoro veniva trasmesso anche in Australia con un grande successo di pubblico e critica. Ma quello fu solo il primo passo verso un legame che divenne concretamente più solido solo nel 2000, quando fu data al pubblico australiano anche la possibilità di poter partecipare al voto. Dal 2012 poi, è stato permesso all’Australia di presentare durante l’evento un cortometraggio chiamato Greetings from Australia e un brano fuori concorso.

Le partecipazioni dell’Australia all’Eurovision: in caso di vittoria…

Solo dal 2015 però all’Australia è stata data la possibilità di partecipare all’Eurovision con un proprio artista e nel 2016 è arrivata ad un passo dalla vittoria, fermandosi solo al secondo posto grazie all’artista Dami Im con Sound of Silence. Ma cosa accadrebbe in caso di vittoria dell’Australia all’Eurovision 2022 (o nelle successive edizioni)? Secondo quanto previsto dal regolamento del concorso canoro, l’evento non si sposterebbe in Australia ma il Paese oceanico o la SBS dovrebbero scegliere la città d’Europa che andrebbe ad ospitare la prossima edizione.

Quest’anno in arrivo dall’Australia alla conquista del Vecchio Continente troviamo Sheldon Riley che si esibirà durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 in programma per questa sera con il brano “Not the same”. Tuttavia le possibilità di vittoria sarebbero non particolarmente alte sebbene potrebbe comunque piazzarsi nei primi dieci posti in classifica.











