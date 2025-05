Australia e l’Eurovision, un legame che parte dal 1983

Anche quest’anno l’Australia prenderà parte all’Eurovision 2025, in programma a Basilea. Non si tratta di un unicum né di una prima volta: storicamente, infatti, il Continente dei koala e dei canguri partecipa appunto all’Eurovision. Ma perché, nonostante non faccia parte dell’Europa, anzi, sia proprio un Continente a parte, prende parte alla kermesse musicale? Il debutto dell’Australia all’Eurovision Song Contest è arrivato nel 2015 e da quel momento, il Continente ha sempre partecipato senza interruzioni alla kermesse musicale. Il Paese ha dunque partecipato a nove edizioni dell’Eurovision, piazzandosi al secondo posto nel 2016. Il peggior piazzamento, invece, è arrivato nel 2021 con un quattordicesimo posto.

In Australia, l’Eurovision Song Contest viene mandato in onda grazie al lavoro dell’azienda radiotelevisiva pubblica, la Special Broadcasting Service, membro associato dell’Unione europea di radiodiffusione. E il rapporto con l’Eurovision, nel Continente lascia infatti molto tempo prima. Nel 1979, la Special Broadcasting Service cominciò a mandare in onda l’Eurovision Song Contest, senza alcun commento aggiuntivo, dunque con la telecronaca originaria degli inviati della BBC.

Perché l’Australia partecipa all’Eurovision 2025?

Come abbiamo detto, il legame tra l’Australia e l’Eurovision Song Contest è molto vecchio e risale agli anni Ottanta. Nonostante ciò, la prima apparizione sullo schermo è arrivata nel 2013, con un cortometraggio intitolato “Greetings from Australia”, nel quale si spiegava perché appunto il Paese amasse la kermesse musicale. Nel 2015, poi, la prima partecipazione ufficiale, in occasione della sessantesima edizione della manifestazione. Per l’occasione, la tv pubblica ha selezionato Guy Sebastian con “Tonight Again”, classificata al quinto posto.

Inizialmente la partecipazione dell’Australia all’Eurovision era considerata come un una tantum, dunque una volta e basta. Nonostante ciò, la Nazione continuò a partecipare anche negli anni successivi, venendo confermata almeno fino al 2023. E anche in questa nuova edizione del 2025, l’Australia è pronta a prendere parte all’Eurovision con Go-Jo.