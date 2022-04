Perché LDA assente a Verissimo?/ Dopo Amici 21 progetti e record

Amici 21, LDA assente a Verissimo: le reazioni dei fan

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, previsto per il 30 aprile 2022 su Canale 5, è virale in rete l’anticipazione TV secondo cui LDA, decimo eliminato dal talent, non presenzierà nelle vesti di ospite al consuetudinario appuntamento bis di sabato e domenica targati Verissimo. Nel salottino del format condotto da Silvia Toffanin, come ormai accade per consuetudine, presenzia ogni sabato l’ultimo eliminato dal serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, ma stavolta – così come si deduce dalla set-list dei nuovi ospiti attesi a Verissimo anticipata da Mediasetplay, non si rinnoverà l’abituale ospitata dell’ultimo concorrente uscente da Amici 21, ovvero LDA. Il che dà ora vita ad un mistero molto dibattuto in rete, soprattutto tra i fan del figlio di Gigi D’Alessio.

I motivi alla base della defezione più virale del momento? Il 19enne è da giorni alle prese con la promozione della sua musica: in seguito alla sua eliminazione -avvenuta al sesto serale del talent, con non poche polemiche- il figlio d’arte ha rilasciato il nuovo singolo Bandana su tutte le piattaforme musicali, raggiungendo la posizione #2 su iTunes nella Top Songs chart e affermandosi tra le tendenze della musica su YouTube alla #8, con il solo video dell’audio dell’inedito, per poi annunciare data e track-list del suo primo album di studio, in uscita a maggio. Ma non è tutto. Bandana è ufficialmente entrata in rotazione radiofonica sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e Rabio Norba che – tra le Instagram stories- ha reso noto che il figlio d’arte abbia “presentato il singolo alle radio”. L’inedito, quinto singolo rilasciato dal giovane, è ufficialmente fuori ovunque a partire dal 29 aprile 2022 e già può candidarsi all’elezione di nuovo tormentone, in vista dell’estate 2022 alle porte.

Nel frattempo, però, rimane da svelare l’arcano dell’assenza del fenomeno Pop dagli studi TV di Verissimo. C’è chi tra i fan di LDA ipotizza che i rapporti tra il figlio di Gigi D’Alessio e la produzione Mediaset si siano incrinati in seguito all’eliminazione che il giovane ha subito dai 3 giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 21, Stefano De Martino, Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia, a dispetto del consenso popolare su cui può contare il 19enne. Può dirsi certo che i fedeli supporters avrebbero fatto carte false per vedere Luca D’Alessio qualificarsi alla finale e conseguire la vittoria del talent. “Ma cosa significa che non sarà presente a Verissimo? Datemi una spiegazione logica, perché a me non sembra normale”, è non a caso uno dei messaggi social dei fan che non si danno pace per l’assenza di LDA a Verissimo. Ad avvalorare l’ipotesi di un’acredine tra Mediaset e LDA è -stando alle teorie complottiste del fandom del cantautore di Napoli, classe 2003- il fatto che Maria De Filippi non abbia ospitato il figlio di Gigi D’Alessio all’atteso settimo serale, dove il decimo eliminato da Amici 21 avrebbe potuto promuovere Bandana e il lancio del nuovo album alle porte.

Avanza il successo di LDA, dopo Amici 21: i record

Al di là della mancata partecipazione a Verissimo, che potrebbe essere stata procrastinata a data da destinarsi, LDA si impone come l’artista cantante record nella storia di Amici di Maria De Filippi: è il primo in assoluto nella scuola di Maria De Filippi a ottenere il volume più alto di stream per un solo singolo, record raggiunto con Quello che fa male -che da solo vanta oltre 20 milioni di ascolti su Spotify Italia; è il primo artista a conseguire il maggior volume di stream complessivi oltrepassando quota 40 milioni di ascolti su Spotify Italia con la sua musica, singoli lanciati nella scuola inclusi, Quello che fa male, Sai, Scusa, Io volevo solo te e Bandana; è il primo cantante nella scuola a ottenere il maggior volume di interazioni di plays (per video e audio) su tutte le piattaforme musicali, oltre 60 milioni di plays; è il primo a raggiungere in tempi biblici il disco d’oro e il disco di platino con un singolo,l’inedito di debuttoal talent Quello che fa male.













