The Couple sta tentando in tutti i modi di decollare ma i momenti cosiddetti “trash” sono ben pochi. Nelle ultime ore, però, ha fatto scalpore una lite tra le sorelle Boccoli, che hanno discusso in maniera pesante dopo aver perso durante un gioco. Ad un certo punto Brigitta si è infuriata ed è scoppiata in lacrime dopo che la sorella l’ha abbandonata sul divano: “Posso dire che sono una pippa? Sono auto ironica, tu mi tratti male, ma come ti permetti?“, ha detto a Benedicta.

Partiamo dall’inizio. I concorrenti si sono sfidati nella White Room e hanno partecipato ad un gioco molto simile al celebre “Memory“, eppure hanno perso tutto amaramente. Dopo la sconfitta Benedicta Boccoli si è infuriata andando contro a Brigitta e accusandola di non metterci il giusto impegno e di non essere sufficientemente motivata per vincere il programma: “Sei entrata tutta demoralizzata, prima di entrare dicevi “sono una pippa, non lo so fare. Tanto perdiamo, tanto arriviamo ultime, eccetera“, ha detto Benedicta. Insomma, le sorelle Boccoli hanno litigato e in maniera piuttosto pesante. Cosa succederà fra loro?

Lite sorelle Boccoli: “Mi ha trattato malissimo…“

Si sa che i rapporti tra sorelle non sono sempre rose e fiori e che ogni tanto, specialmente in famiglia, è facile scontrarsi anche per piccole incomprensioni. Ed è quello che è successo alle sorelle Boccoli che hanno litigato ieri a The Couple. “Abbassa il tono tu. Io gioco quando dico che sono una pippa, gioco, scherzo, sono ironica“, ha detto Brigitta, “Tu che sei tanto ironica dovresti capirlo. Sei tu che mi hai trattato malissimo là dentro urlando “Dai, dai, dai, dai, dai”. Oh, ma come ti permetti?”. Ma non è finita qui. Brigitta Boccoli è corsa vicino a Manila Nazzaro sul divano ed è scoppiata in lacrime dicendo: “Mi ha trattato malissimo. È comunque un gioco, non mi tratti male!“