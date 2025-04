Il sesto serale di Amici 24 porta in scena una grande novità: le squadre in gara non sono più tre ma due. La doppia eliminazione avvenuta nel quinto serale è stata una dura botta per le squadre di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini (che hanno perso Senza Cri, rimanendo solo con Francesco Fasano), e di Pettinelli e Lettieri (che hanno perso Francesca Bosco, rimanendo in gara con Nicolò e Trigno). Al fronte di questo crollo, i tre allievi rimasti in gara per le due squadre hanno iniziato a pensare alla prossima sfida con il team di Zerbi e Celentano, che sarebbe stato fortemente sbilanciata.

Gli Zerbi-Cele hanno ancora cinque concorrenti in squadra, il che significa non solo più varietà nelle esibizioni, ma anche una mole di lavoro minore da affrontare per ogni concorrente. Il che si trasforma in esibizioni più forti e brillanti. Una situazione invece totalmente agli antipodi per Francesco, che per affrontare le manche da solo avrebbe dovuto preparare molti più pezzi e faticare il doppio dei rivali.

Di fronte a questa possibilità, Francesco in primis ha manifestato le sue perplessità prima alla produzione, poi ai compagni di scuola. È stato Trigno, allora, a proporre l’unione delle loro squadre, in modo da poter affrontare le sfide con i rivali più equamente. Una proposta alla quale inizialmente si sono opposti soltanto Cuccarini e Lo, ma dopo un confronto con i ragazzi hanno compreso le loro motivazioni e hanno infine accettato la proposta. Gli altri professori (compresi Zerbi e Celentano), così come la produzione di Amici 24, hanno accettato la richiesta dei tre allievi, che dal sesto serale gareggiano dunque come squadra unica, e sarà così fino alla finale.

