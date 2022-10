Perché Le Tre e un quarto hanno abbandonato Reazione a Catena?/ “Problemi inderogabili”: torneranno?

Le Tre e un quarto assenti a Reazione a Catena, perché? “Costrette ad abbandonare”

Che fine hanno fatto Le Tre e un quarto? La puntata di Reazione a Catena del 6 ottobre 2022 trova subito un grande cambiamento in studio: le tre campionesse – Elisa, Letizia e Carolina – non sono alla loro consueta postazione, quella che ormai da settimane occupano e che ieri hanno riconquistato con una gara ricca di sorprese. Ma cos’è accaduto? A spiegarlo, prima di dare il via alla nuova gara tra due squadre del tutto inedite, è stato Marco Liorni, spiegando che le tre campionesse hanno dovuto lasciare il programma a causa di impegni personali.

Giaele De Donà è bisex?/ Emy Buono: "Tra noi c'è stato qualcosa, ma non vuole dirlo"

“Le tre e un quarto hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco per inderogabili problemi di studio, non potevano più restare qui.” ha annunciato Marco Liorni a Reazione a Catena. “Quindi ci dispiace tantissimo, sono state straordinarie, un grande abbraccio”, le ha poi salutate, accompagnato dall’applauso del pubblico in studio. La domanda ora è: Le tre e un quarto torneranno o il loro addio al programma è definitivo? Marco Liorni ha risposto anche a questa domanda: “Vi posso dire che le rivedremo presto, torneranno presto!” ha annunciato. Probabilmente bisognerà attendere che le Tre e un quarto, che sono tre studentesse, portino a termine gli imminenti studi per rivederle nuovamente in gara.

LEGGI ANCHE:

Farina di insetti/ "Più sostenibile della carne, ma non è la nostra cultura"REAZIONE A CATENA, CAMPIONI E ULTIMA CATENA 5 OTTOBRE/ Stop per Le Tre e un quarto!

© RIPRODUZIONE RISERVATA