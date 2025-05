Voleva abbandonare già la scorsa settimana, ma un intervento di Nunzio Stancampiano lo ha fermato. È stato però solo un ripensamento momentaneo, perché Leonardo Brum, questa volta, ha davvero abbandonato l’Isola dei Famosi 2025. La comunicazione è arrivata pochi minuti fa, attraverso i canali social ufficiali del reality condotto da Veronica Gentili.

“Leonardo Brum ha deciso di ritirarsi dall’Isola. – si legge nel comunicato ufficiale, che spiega come, di conseguenza, il televoto sia stato annullato – Essendo al televoto questa settimana, il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati.” avverte la produzione. Leonardo Brum è infatti tra i nominati di questa settimana e avrebbe comunque rischiato l’eliminazione nella puntata di mercoledì 21 maggio. Con la sua uscita, gli altri nominati sono salvi.

Leonardo Brum, ecco perché ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2025: il video

Ma perché Leonardo Brum ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025 e questa importante possibilità lavorativa? Già qualche giorno fa, come accennato, il modello brasiliano ha palesato le prime difficoltà rispetto alla permanenza sull’Isola. La fame, il disagio di vivere senza tante comodità e senza neppure un fuoco hanno scatenato la crisi del concorrente, che ha quindi annunciato a tutti di volersi ritirare. Prima che andasse via, Nunzio ha tentato di convincerlo a non arrendersi e a continuare l’avventura, che col fuoco sarebbe stata sicuramente più agevole. Leonardo ha lasciato lo stesso l’Isola ma, poche ore dopo, ci ha ripensato ed è tornato in gioco. A quanto pare, questa ‘nuova carica’ è durata ben poco, perché il ritiro di Leonardo è oggi definitivo: “Non sto bene, voglio tornare a casa, per me il gioco è finito!” ha infatti annunciato alle telecamere del programma.

