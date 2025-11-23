Ecco perché l'Eredità non va in onda oggi, domenica 23 novembre: il quiz show di Marco Liorni slitta e lascia spazio alla Coppa Davis

L’eredità non va in onda, ecco perché: Marco Liorni lascia spazio alla Coppa Davis

La Coppa Davis stravolge il palinsesto della Rai nella giornata di oggi, domenica 23 novembre, con la finale degli azzurri che porta alla sospensione di diversi programmi. Ecco perché l’Eredità non va in onda oggi. Marco Liorni lascia spazio alla finale del torneo, con l’inizio della sfida fissato per le ore 15.00. Il match rosicchierà ben due ore a Domenica In di Mara Venier e farà slittare alla domenica successiva il programma di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera, oltre all’Eredità di Marco Liorni che come di consueto avrebbe avuto spazio dopo il talk show della collega conduttrice.

Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate/ Melek e Nihayet sanno che Sumru ha sparato a Halil

Gli impegni dell’Italia in Coppa Davis, tuttavia, rivoluzionano il palinsesto, pertanto i fan del game show dovranno rassegnarsi all’idea di dover attendere la prossima puntata.

Altro slittamento per il game show di Raiuno l’Eredità

Per Marco Liorni e l’Eredità si tratta dello secondo slittamento in pochi giorni. Già lo scorso venerdì, infatti, il programma aveva subito un cambio di palinsesto e oggi, fortunatamente per l’Italia, deve nuovamente lasciare spazio nella programmazione. Sbirciando la guida televisiva, apprendiamo invece che la programmazione a partire dalle 20 resterà invece invariato rispetto al solito.

Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 25 novembre 2025/ Sevilay sotto accusa!

Ci sarà infatti il consueto appuntamento con il telegiornale di Raiuno, prima di Affari Tuoi, che andrà in onda dopo le 20.35. Dopodiché spazio al film Non così vicino, la pellicola con protagonista e produttore Tom Hanks, nonché adattamento cinematografico del romanzo del 2012 L’uomo che metteva in ordine il mondo.