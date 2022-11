Perché Letizia Porcu e Federico Fashion Style (Federico Lauri) si sono lasciati?/ “Troppe bugie e…”

Perché Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono detti addio? Federico Lauri svela…

Letizia Porcu è nota per essere stata la moglie di Federico Fashion Style. La coppia si è fidanzata nel 2013 e, nel 2017, ha dato alla luce la loro prima figlia: Sophie Maelle. Ad ottobre 2022 annunciano la loro separazione consensuale. Il celebre parrucchiere delle star, conosce Letizia Porcu nel 2006, quando lei aveva appena 17 anni. L’anno dopo i due cominciano a frequentarsi, e il forte sentimento che li lega li porta ad annunciare il loro fidanzamento nel 2013, tramite i loro profili social. Nel 2017 nasce la loro prima figlia: Sophie Maelle. La bimba è fortemente voluta dalla coppia, infatti, per concepirla hanno ricorso all’inseminazione artificiale.

Lo stesso Federico Lauri ha dichiarato: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: “Fatelo! Perché è una cosa normale ”, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”. Letizia dopo la partecipazione del marito a Ballando con le stelle ha sbottato sul settimanale Vero sulle insinuazioni sull’orientamento sessuale del marito, dichiarando: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero questa malignità”. Successivamente ad ottobre ’22 Letizia e Federico annunciano la loro separazione consensuale: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”, ha scritto la moglie su Instagram.

Federico Fashion Style e l’ex moglie Letizia Porcu sarebbero ai ferri corti. I due non si seguono più sui social e si sarebbero anche bloccati reciprocamente. A rivelare questi infuocati retroscena è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che su Instagram si fa chiamare l’Investigatore social. A causare i numerosi attriti tra Federico Fashion Style e Letizia sarebbero state le presunte bugie raccontate da Federico Lauri .Tra i due ci sarebbe stato un litigio molto pesante. Come scritto da Alessandro Rosica: “Dopo la separazione che sembrava amichevole arriva la batosta. Infatti la verità è ben diversa e oggi ve la racconto. I due, anche a seguito delle tante bugie e vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitamente”.

Dopo la fine della relazione con Federico Lauri , Letizia è diventata irreperibile sui social. Nel corso degli anni, l’ex di Federico Lauri aveva dovuto sopportare le perfide malelingue della gente. Sono infatti sempre stati in molti a pensare che la relazione fosse stata costruita per mettere a tacere le voci sull’omosessualità di Federico Fashion Style.











