Perché incidente barca di Temptation Island 2025 non andrà in onda: nessuna censura ma spunta un retroscena

Manca poco al ritorno in onda del ‘viaggio dei sentimenti’ di Canale5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Nei giorni scorsi ha generato paura e preoccupazione l’incidente alla barca di Temptation Island 2025 al largo della nuova location di Calalandrusa per fortuna ben presto si è scoperto che non ci sono stati feriti. Adesso però è spuntato un nuovo retroscena: l’incidente barca di Temptation Island 2025 non verrà mandato in onda. A rivelarlo è il sito di Fanpage.it che ha saputo da fonti certe un interessante retroscena.

Perché incidente barca di Temptation Island 2025 non andrà in onda? Il motivo lo ha rivelato il sito sopra citato di Fanpage.it. Fonti vicine al programma hanno rivelato che al momento dell’incidente tutte le coppie, i tentatori e le tentatrici del reality erano già scesi. La barca ha fatto un incidente nella strada del ritorno, la barca si è incagliata dopo aver urtato un relitto. Per questo non c’era nessuno del cast dei protagonisti a bordo e dunque non è necessario che l’incidente venga trasmesso. Per fortuna inoltre anche tra chi era a bordo della nave non ci sono stati feriti.

Incidente per la barca di Temptation Island 2025: nessuno del cast a bordo tra coppie, tentatori e tentatrici

Risale ad alcuni giorni fa la notizie dell’incidente della barca di Temptation Island 2025 in cui per fortuna non si sono registrati feriti. La dinamiche è stata chiarita, l’imbarcazione si è incagliata dopo aver urato un relitto al largo sulle spiagge di Calalandrusa, nella acque calabre vicino a Catanzaro. Le operazioni per il completo recupero della barca della produzione del reality di Canale5 incastrata al largo sono ancora in corso. Nel frattempo si moltiplicano le anticipazioni sulla nuova stagione di Temptation Island 2025, la prima puntata è prevista per giovedì 3 giugno 2025, tra i tentatori e le tentatrici ci sono ex volti di Uomini e Donne e le coppie saranno miste: coppie vip insieme a coppie formate da gente comune e l’attesa cresce.