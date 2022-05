Perché l’Italia non può votare Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022?/ Il regolamento

L’Italia non può votare Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022: ecco perché

Vi siete accomodati al divano, pronti a seguire la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 su Rai Uno, in diretta dal Pala Olimpico di Torino, e tifare Italia. Tuttavia, se siete in attesa della fine della gara per poter votare Blanco e Mahmood, aiutandoli a conquistare la vittoria dell’Eurovision, dovrete rinunciarvi perché non è possibile farlo. C’è infatti una regola che è sempre la stessa per tutte le edizioni: non si può votare il proprio paese.

L’Italia, dunque, non può votare per Blanco e Mahmood come i francesi non possono votare per l’esponente del loro paese e così tutti. La regola è nata per rendere la gara il più regolare possibile, infatti se ogni paese potesse votare per il proprio, vincerebbe sempre quello con il maggior numero di abitanti.

Non si può votare per il proprio paese all’Eurovision: il regolamento

In merito a questo passaggio, il regolamento dell’Eurovision recita: “I telespettatori nei paesi delle Emittenti Partecipanti sono invitati a votare le loro canzoni preferite tramite televoto, è vietato votare per il proprio paese”. Ma non è tutto: chiarita la questione televoto va ricordato che in ogni Paese partecipante c’è una Giuria Nazionale nominata dall’Emittente Partecipante di quel paese per votare in semifinale e finale. Anche in questo casa sarà impossibile votare per il cantante esponente del proprio Paese nel corso della finale.

