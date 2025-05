La 1a semifinale è andata ma siamo ancora lontani dalle emozioni scintillanti che andranno a fare da cornice allo spettacolo canoro della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, prevista per il prossimo 17 maggio 2025. Un sabato all’insegna della musica e ovviamente dell’Italia; c’è molto del nostro Paese alla kermesse e non solo per Lucio Corsi come massimo rappresentante. Ovviamente, balza all’attenzione la qualificazione di San Marino per l’ultimo atto di sabato e in particolare per la rappresentanza del ‘nostro’ Gabry Ponte. Si parla di tale dualismo anche a La Volta Buona di Caterina Balivo dove, dalla Svizzera, arriva il parere di Luca Dondoni in collegamento. Il giornalista pone subito l’accento su un quesito che forse non è passato inosservato: perchè l’Italia può votare Gabry Ponte all’Eurovision 2025 e non Lucio Corsi? Il giornalista mette in evidenza il regolamento che forse non tutti conoscono in riferimento al televoto.

Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest 2025/ Basilea in delirio per il dj, dal web: “Meglio di Lucio Corsi!”

Luca Dondoni a La Volta Buona: “Dall’Italia si temono milioni di voti per Gabry Ponte all’Eurovision 2025 e non per Lucio Corsi…”

“Dall’Italia si temono milioni di voti per Gabry Ponte, dato che non possiamo votare Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025”. Queste le parole di Luca Dondoni a La Volta Buona e sicuramente qualcuno avrà curiosato nel regolamento per scoprire le ragioni di questa sorta di paradosso. In effetti, ogni Paese non può votare per il proprio artista ma nel nostro caso c’è una particolare eccezione che porta al nome di Gabry Ponte.

Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025/ Elegante ma “avulso, statico”, web diviso ma l’estero applaude!

Gabry Ponte, vincitore del San Marino Song Contest 2025, si è qualificato per la 1a semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, superata con successo proprio ieri – 13 maggio 2025 – e conquistando una finale che mancava dal 2021. Di fatto però il dj è italiano ed ecco che torniamo al tema sollevato da Luca Dondoni oggi a La Volta Buona. Il tifo azzurro, non potendo arrivare a Lucio Corsi visto il regolamento, potrebbe concentrarsi proprio in favore di un altro nostro connazionale, ovvero Gabry Ponte. Ovviamente, nel caso in cui le forze nostrane dovessero superare le aspettative, sul trono arriverebbe però San Marino, e non l’Italia: insomma, un paradosso al quadrato.