La fumata bianca e l’annuncio del nuovo Papa stravolgono il palinsesto di Mediaset e non solo. Solo poche ore fa, il cardinale Robert Francis Prevost si è affacciato per la prima volta dal Vaticano come nuovo Papa, col nome di Leone XIV. Per scoprire di più su di lui, sulla sua personalità e sul passato prima del papato, Canale 5 cambia la sua programmazione.

Questa sera era infatti prevista una nuova puntata de Lo show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti e dedicato ai record più strani e particolari provenienti da tutto il mondo. La puntata però slitta per lasciare spazio a “L’abbraccio del Papa”, uno speciale condotto da Cesara Buonamici che servirà proprio ad approfondire la figura del nuovo Papa, tra filmati e considerazioni.

Lo show dei record lascia spazio agli approfondimenti su Papa Leone XIV: la nuova programmazione

Lo show dei record torna regolarmente in onda giovedì prossimo, 15 maggio 2025, su Canale 5 in prima serata con la conduzione di Gerry Scotti. Andrà dunque in onda la puntata prevista per questa sera. Oggi sarà una serata tutta dedicata alla proclamazione del nuovo Papa: dopo l’edizione del TG5, che si protrarrà fino alle 21, andrà in onda Striscia La Notizia fino alle 21.30 e poi lo speciale con Cesara Buonamici. Cambiamenti in palinsesto si registreranno anche sugli altri canali: su Rete 4 è prevista una puntata speciale di “Dritto e rovescio” dedicata al Papa e agli sviluppi che porterà questo nuovo papato.