Perché Lolita Lobosco 3 va in onda oggi? Programmazione stravolta per la fiction con Luisa Ranieri

Cambio di programmazione per le repliche de Le indagini di Lolita Lobosco 3, la fiction di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri nata dai romanzi di Gabriella Sensini. In attesa di sapere con certezza se dopo tutti gli slittamenti ed imprevisti, la quarta stagione si farà, Rai1 ha deciso di mandare in onda le repliche della terza stagione, le quattro puntate andate in onda nel marzo del 2024. Tuttavia complice l’elezione di Papa Leone XIV e di tutti i cambiamenti di palinsesti dovuti all’importante evento, anche la fiction con protagonista Luisa Ranieri è soggetta ad una programmazione ballerina.

Perché Lolita Lobosco 3 va in onda questa sera? Il motivo è presto detto, Rai1 ha deciso di dedicare al nuovo Pontefice uno Speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. L’approfondimento sarà dedicato a questa prima settimana di pontificato di Papa Leone XIV, prima dell’elezione il Cardinale Robert Francis Prevost, e sul suo operato prima di essere eletto Santo Padre. Lo speciale di Bruno Vespa andrà in onda domenica 18 maggio 2025 e per questo motivo la seconda puntata di Lolita Lobosco 3 va in onda questa sera e non domenica prossima.

Quando va in onda Lolita Lobosco 3? Salta la prossima puntata e scoppia il caos nei palinsesti

Se è certo che la seconda puntata di Lolita Lobosco 3 va in onda questa sera in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa, diverso è il caso della prossima. Quando va in onda la prossima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3? Al momento non si sa perché stando a quanto riporta la GuidaRaiplay non è prevista per domenica 18 maggio perché appunto, come sopra menzionato, è previsto lo speciale di Bruno Vespa. Tuttavia non è in palinsesto neanche per il mercoledì 21 maggio, serata per la quale è previsto il film Se scappi ti sposo con Julia Roberts e Richard Gere. Palinsesti stravolti e programmazione ballerina, dunque, anche per la fiction con Luisa Ranieri ma la terza puntata di Lolita Lobosco 3 dovrebbe andare in onda, salvo ulteriori imprevisti, proprio mercoledì 21 maggio 2025.