Perché Loredana Bertè non ha avuto figli?/ La rivelazione choc della cantante: “Borg voleva che…”

Loredana Bertè, ecco perché la cantante non ha mai avuto figli

La vita privata di Loredana Bertè è stata costellata di amori, grandi o flirt. La celebre cantante, nei tanti anni di carriera, ha fatto parlare non solo per la sua musica, ma anche per i suoi matrimoni e gli amori travagliati. Loredana, però, non ha avuto figli, una parte dolorosa della sua vita, visto che diventare mamma era un suo grande desiderio.

A privarla della realizzazione di questo sogno sono state una serie di situazioni, in maggior parte legate al suo doloroso matrimonio con il tennista Björn Borg. La cantante ha infatti raccontato che avrebbe voluto avere dei figli con lui, ma lo sportivo impose un diktat che lo rese impossibile: voleva figli di sangue svedese.

La rivelazione choc è stata fatta proprio da Loredana Bertè nel corso della chiacchierata fatta nel 2018 con Maurizio Costanzo, nel suo programma L’Intervista. In quell’occasione la cantante svelò: “Borg l’ho sposato perché mi sono detta voglio dei figli… io che di solito non faccio domande dopo 4 anni di matrimonio gli ho detto ‘era meglio la parte della fidanzata, io son sposata con te da 4 anni, voglio dei figli!’… lui, insieme alla madre ha detto ‘assolutamente no. I figli solo di sangue svedese‘”.

Loredana Bertè, nella stessa intervista, ha quindi spiegato che dopo Borg non si è più innamorata di alcun uomo. “L’ultima volta che mi sono innamorata è stato 30 anni fa, con Borg. Da allora sono casta e pura“ ha ammesso la cantante, rendendo dunque chiaro perché, anche dopo la fine del matrimonio col tennista, non ha comunque avuto figli. Nel corso degli anni, Loredana Bertè è tornata raramente sull’argomento figli, preferendo evidentemente non toccare questo amaro tasto.











