Perché Loredana Lecciso è assente al concerto per gli 80 anni di Al Bano?/ Lui: “L’ho invitata ma…”

Loredana Lecciso assente al concerto per gli 80 anni di Al Bano Carrisi: perché?

Nella prima serata del 23 maggio su Canale 5 va in onda “Quattro volte venti”, il concerto evento che festeggia gli 80 anni di Al Bano Carrisi. Una vera e propria festa, che il cantante di Cellino San Marco ha deciso di condividere con gli amici più cari del mondo della musica e, ovviamente, con la sua famiglia. Sul palco ci sono tutti i figli – Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr. – e l’ex moglie Romina Power. C’è però una grande assente: Loredana Lecciso.

Impossibile non notare sul palco dell’Arena di Verona l’assenza della compagna del festeggiato della serata. Al fianco di Al Bano ci sono infatti i figli avuti con Loredana ma non lei; perché?

Loredana Lecciso assente a ‘Quattro volte venti’ all’Arena di Verona: c’entra Romina Power?

È stato proprio Al Bano a rompere il silenzio sull’assenza di Loredana Lecciso al concerto per i suoi 80 anni all’Arena di Verona. Durante un’intervista al Corriere della Sera, il cantante ha svelato: “Loredana? No, non ci sarà. Se l’ho invitata? Sì, avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”.

Inutile dire che il pensiero va subito a Romina Power. L’ex moglie di Al Bano sarà sul palco al suo fianco, e Loredana Lecciso potrebbe aver deciso di evitare questo incontro con lei, che è all’evento anche per esibirsi negli storici brani che hanno reso l’ex coppia celebre al mondo. D’altronde è cosa ormai nota che tra Romina e Loredana non ci sia un rapporto idilliaco, motivazione in più per evitare un incontro di fronte ad un pubblico così vasto.

