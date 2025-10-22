Lorella Cuccarini e Heather Parisi, una rivalità presunta o reale? Le ipotesi sul perchè hanno litigato tra stoccate e smentite.

Il mondo della tv è una fonte inesauribile di rivalità; in generale, il mondo dello spettacolo amplifica il confronto tra pari-ruolo e spesso sono anche fan e media ad alimentare il tutto spesso discostandosi anche dalle reali vicende. Una presunta ‘faida’ tra showgirl attira ancora oggi la curiosità degli appassionati anche se, le supposte ruggini, pare abbiano radici da far risalire proprio ai fasti di un tempo. Perchè Lorella Cuccarini ha litigato con Heather Parisi? Per molti, le frizioni sarebbero da far risalire al doppio ruolo di ‘regine’ negli anni ottanta dove a colpi di danza il pubblico si divide letteralmente in due fazioni.

Fazioni opposte che forse ancora perdurano e che, in un momento specifico, si sono incontrate: il perchè Lorella Cuccarini ha litigato con Heather Parisi potrebbe essere ascrivibile proprio all’ultima collaborazione in ‘Nemica Amatissima’. Un format che doveva in un certo senso sdoganare la presunta rivalità raccontando, braccio a braccio, le reciproche avventure professionali. Eppure, proprio dopo la messa in onda del programma, pare che la Parisi ebbe modo di esprimere delle recriminazioni su quella che fu la realizzazione del progetto. “E’ stato un susseguirsi di no”, spiegava la showgirl sottolineando una sorta di preferenza per le proposte dell’attuale docente di Amici 25 piuttosto che per le sue.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi: due regine della tv al centro di una presunta ‘faida’

Da allora non sono mancate le presunte frecciatine, gli attacchi velati; ma, a oggi, ancora non è chiaro se e perchè Lorella Cuccarini ha litigato con Heather Parisi. Che si tratti di rivalità ascrivibili al passato o di frizioni recenti per il programma ‘Nemica Amatissima’, sta di fatto che più di recente c’è stato un siparietto social che non è passato inosservato. “Non è successo niente, siamo molto amiche, ci scriviamo tutti i giorni su Instagram”, come riporta DiLei, queste furono le dichiarazioni di Heather Parisi intervistata Mi Casa es Tu Casa di Cristiano Malgioglio. Parole distensive, quasi a stroncare le voci di rivalità; non tardò però la replica di Lorella Cuccarini che sempre sul web, postando emoji perplesse, riportò le dichiarazioni senza aggiungere ulteriori commenti.