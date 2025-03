Come ormai sappiamo, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso di interrompere la loro relazione al Grande Fratello dopo un periodo decisamente amaro che li portava a scontrarsi continuamente. Anche grazie all’aiuto di Alfonso Signorini che li ha fatti riflettere sulla tossicità della relazione, i due hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra, anche se alcuni concorrenti continuano a ritenerli una coppia fake. Dopo la puntata andata in onda lunedì 3 marzo 2025, però, l’ex coppia si è ritrovata a confrontarsi in giardino, e in quel momento hanno fatto il punto della situazione sulla loro storia ormai naufragata.

Il primo a tirare fuori l’argomento è stato Lorenzo Spolverato, che ha chiesto a Shaila Gatta cosa deve avere l’uomo della sua vita che lui non ha. A quel punto, la ballerina ha risposto senza timore dicendo che la relazione non ha funzionato perchè entrambi tenderebbero ad alzare muri e quindi ad allontanarsi reciprocamente l’uno dall’altra. Di seguito, anche Shaila ha rivolto la stessa domanda a Lorenzo, il quale non si è trattenuto ma le ha risposto per le rime con un elenco di tre cose che secondo lui sono sbagliate.

Lorenzo Spolverato ha risposto a Shaila Gatta rispetto a quelle che secondo lui sono le cose che dovrebbe migliorare per far funzionare la relazione. La prima critica è per il fatto che lei non regge i confronti ma preferisce sempre allontanarsi e andarsene. Il secondo punto è che spesso l’ex velina perderebbe “la brocca” dicendo parole troppo pesanti al fidanzato. “Poi un po’ l’accortezza nel dare dei titoli alla persona che hai al fianco…”, dice. Infine, il terzo elemento importante per Lorenzo Spolverato è il rispetto dei reciproci tempi: a parer suo, Shaila Gatta doveva essere più rispettosa del ritmo di lui.

Dopo aver sentito queste parole la ballerina si è lamentata dicendo che secondo lei i suoi tempi sono troppo lunghi per una storia d’amore nel reality. “Questo è ciò che penso e non cambierà…” ribadisce Lorenzo Spolverato. I due si ritrovano poi a ridere di questa strana situazione e Shaila Gatta gli chiede conferme: “Non mi vuoi bene lo stesso?” domanda, e lui risponde in modo affermativo. Riusciranno mai a smussare i loro punti deboli e a tornare una coppia affiatata?