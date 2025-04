Molti si domandano ancora perchè è finita la storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo essere usciti dal Grande Fratello. Il modello milanese ha sempre dichiarato di volerla riconquistare, ma a quanto pare eli avrebbe motivi molto forti per dubitare di lui anche dopo il reality di Canale 5. Ed è così, che sulla falsa riga di molti dei suoi colleghi, il ragazzo ha fatto una diretta sui social proprio per sfogarsi sull’ex fidanzata.

Ormai sono passati venti giorni dalla fine ufficiale della loro relazione, ma il pubblico che li ha sempre seguiti con passione non si arrende e vuole capire come stanno adesso le cose, soprattutto dopo aver visto gli sfoghi preoccupanti della ballerina, la quale ha dichiarato di aver perso molto peso e di non stare bene dopo la storia tossica con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Oggi il modello milanese toglie un po’ di dubbi ai fan, confermando che dopo il reality si sono risentiti. Andiamo a scoprire cos’ha detto nella sua ultima diretta di Instagram.

Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta: “Si è rivista nei nostri video e…”

Nelle scorse ore Lorenzo Spolverato ha dato il via ad una diretta sui social, forse programmata ad hoc per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. I fan hanno ben pensato di chiedergli subito come fossero rimasti i rapporti con Shaila e lui ha risposto con queste parole dicendo che la relazione è finita perchè lei: “Ha detto che si è rivista nei nostri video insieme e non si è piaciuta, si è vergognata di alcuni dei nostri momenti“. Non solo, Lorenzo Spolverato aggiunge che durante una loro chiamata, la ballerina gli avrebbe mostrato i video in questione, facendogli capire che entrambi hanno passato il limite. A tal proposito, il modello ha chiesto scusa ai fan per le scene trasmesse, ma si giustifica dicendo che nella casa del Grande Fratello, purtroppo ci si dimentica delle telecamere.