Provvedimento disciplinare in arrivo per Lorenzo Spolverato? La richiesta dopo i gesti fatti in settimana

Si prospetta una puntata particolare per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Il concorrente, negli ultimi giorni, ha fatto molto discutere a causa di comportamenti finiti nel mirino delle critiche sia dentro che fuori la Casa di Canale 5. Per molti, il modello andrebbe squalificato dal programma, per altri necessiterebbe di un provvedimento disciplinare. In ogni caso, è richiesto l’intervento di Alfonso Signorini e della produzione in modo deciso e severo. Anche perché non è la prima volta che il comportamento di Lorenzo è criticato in diretta e messo sotto i riflettori per la sua aggressività.

Solo poche settimane fa, Lorenzo si faceva però scudo del suo complicato passato, fatto di abusi e violenza, per ‘giustificare’ degli atteggiamenti che, a suo dire, stava comunque cercando di migliorare, se non di eliminare in modo definitivo. Questa tendenza è però finita nuovamente al centro di critiche proprio pochi giorni fa per alcuni gesti “indifendibili” per il web.

Cos’ha fatto Lorenzo Spolverato

Secondo molti telespettatori del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato andrebbe squalificato per due gesti in particolare. Il lancio della sedia, di cui si è reso protagonista dopo la scorsa diretta, e il saluto romano fatto nei confronti di Iago Garcia. Quest’ultimo gesto, in particolare, ha scatenato l’indignazione di molti e l’appello degli stessi affinché il gieffino sia redarguito una volta per tutte. Per ora, non ci sono annunci in merito ad un provvedimento disciplinare nei confronti di Lorenzo, anche se non è da escludere che l’argomento venga tirato in ballo da Signorini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello.