Nessun concorrente del Grande Fratello, durante tutte le edizioni dal 2000 ad oggi ha avuto gli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato senza essere squalificato. Il modello milanese continua ad essere al centro delle polemiche da mesi a causa della sua condotta anti-educativa: è spesso violento non solo con le parole ma anche fisicamente, ha attaccato pesantemente gli altri inquilini, ha perso a calci e pugni porte, muri ed altri oggetti delle casa, ha instaurato un rapporto che si può tranquillamente definire tossico con la sua ‘fidanzata’ Shaila Gatta e per fine, stando alle dichiarazioni dell’ex concorrente Stefano Tediosi, avrebbe anche bestemmiato più volte. Ed a questo punto, dunque, non resta che chiedersi: perché Lorenzo Spolverato non è stato squalificato dal Grande Fratello?

A questa domanda ha provato a dare il suo parere Gabriele Parpiglia, giornalista e conduttore ma soprattutto autore tv del reality di Canale5 per anni e che quindi ne conosce benissimo il meccanismo ed i retroscena. Ebbene Parpiglia, nel suo programma Studio 100, 100% Parpiglia, innanzitutto ha premesso che nelle edizioni a cui lui ha collaborato altri concorrenti sono stati espulsi o squalificati per molto meno, e poi ha aggiunto che sicuramente anche la love story tormentata e complessa con Shaila Gatta influisce ma non solo: “Quando tu hai questo elemento trainate ma sei a 16 e 15% di share, se tu togli questo elemento, togli un asse importante che fa discutere sui social, fa aprire dibattiti, fa fare clip, fa fare contenuti, dà motivazioni per fare una scaletta e mettere in blocco la sorpresa, la lite, il ritorno. Quindi se lo elimini tu togli una fetta al programma che porta quel minimo di punto e mezzo in più di ascolti”.

Insomma, secondo Gabriele Parpiglia, alla domanda perché Lorenzo Spolverato non è stato squalificato dal Grande Fratello si può rispondere che sia principalmente per mere ragioni di ascolti, è un personaggio divisivo che crea polemiche e dinamiche e, in un’edizione piatta come quest’ultima, è tra i pochi che crea dibattito. Tuttavia i suoi comportamenti sono e restano inaccettabili, e persino il conduttore Alfonso Signorini, che per ruolo dovrebbe rimanere super partes, più volte si è scagliato contro il modello ed in ben tre occasioni diverse ha confessato che se fosse stato per lui lo avrebbe squalificato.

Nel programma di Gabriele Parpiglia, infine, è intervenuto Vincenzo Rienzi presidente del Codacons ed anche lui ha provato a motivare perché Lorenzo Spolverato non è stato squalificato dal Grande Fratello. Innanzitutto perché c’è una sorte di attesa nei suoi confronti, si aspetto che lui faccia ancora di peggio e poi ha sottolineato: “Lui ha un totale sprezzo di qualsiasi regola e condotta. Il punto è che giustificare certi comportamenti e farli passare come normali è molto pericoloso”.