Perchè Luca Argentero e Myriam Catania si sono lasciati?/ Simona Izzo svela tutto

Luca Argentero e Myriam Catania: nuove vite dopo il divorzio

Luca Argentero e Myriam Catania hanno vissuto un amore importante dopo essersi incontrati sul set e che è stato coronato anche dal matrimonio. I due sono stati sposati per sette anni e non hanno mai avuto figli. Quella vissuta da Argentero e dalla Catania è stata una relazione importante che è finita nel 2016, dopo sette anni di matrimonio. Entrambi, dopo il divorzio, sono riusciti a ricostruirsi una vita privata. Lei è impegnata con il francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio, piccolo Jacques che le ha regalato la grande gioia della maternità.

Chi sono i figli di Luca Argentero e Cristina Marino?/ "Mia figlia è gelosa e..."

Argentero, invece, è sposato con Cristina Marino da cui ha avuto la figlia Nina. La coppia, inoltre, tra qualche mese, vivrà nuovamente l’emozione di un figlio con la nascita del secondo bambino. Felici e sereni, Argentero e la Catania sono andati avanti con le proprie vita, ma perchè si sono lasciati?

Simona Izzo: ecco perchè Luca Argentero e Myriam Catania si sono lasciati

Myriam Catania e Luca Argentero sono sempre stati molto riservati sulle proprie vite private non scendendo mai nei particolari del divorzio. Oggi, tuttavia, a svelare qualche dettaglio in più è Simona Izzo, zia materna della Catania. La Izzo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, ha parlato proprio del matrimonio finito tra la nipote e Argentero.

Luca Argentero dal debutto a Striscia la Notizia allo "stop" di DOC Nelle tue mani/ Ricci lo convinto così...

“Lui ha recitato nella fiction Carabinieri accanto a mia nipote che, più esperta di lui, ha contribuito alla sua formazione artistica. Luca le ha dimostrato la sua dedizione quando lei è finita in coma per un incidente stradale, dove era rimasta gravemente ferita al viso. È stato un momento terribile in cui ci siamo stretti tutti attorno a Myriam che, al suo risveglio, ha chiesto a Luca: “Sono certa che non mi lascerai?”. Anni dopo è stata lei a volere il divorzio, nel rifiuto di una storia che aveva perso i suoi valori iniziali”, ha raccontato.

