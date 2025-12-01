Perché Luca Argentero è stato scartato dal ruolo di Yanez in Sandokan? Regista Jan Michelini confessa: "Io non ho voluto, ho preferito Alessandro Preziosi"

Finalmente ci siamo, dopo mesi di slittamenti e rinvii questa sera su Rai1 sta andando in onda la fiction di Sandokan, nata dal genio di Emilio Salgari e portata al successo da Kabir Bedi nello sceneggiato degli anni 70. Questa volta a vestire i panni della Tigre di Mompraciem c’è Can Yaman mentre nei panni del pirata e fedele amico Yanez de Gomera c’è l’attore Alessandro Preziosi. Eppure nei mesi scorsi circolava un altro nome: Luca Argentero, il celebre doc, avrebbe dovuto vestire i suoi panni.

Perché Luca Argentero è stato scartato dal ruolo di Yanez? A questa domanda ha dato una riposta chiara e netta il regista Jan Michelini che in un’intervista concessa a DiPiù Tv non solo ha ammesso che l’attore, inizialmente, era stato convocato per il progetto ma ha anche aggiunto che a scartarlo è stato proprio lui spiegando il motivo. “Si di Luca Argentero si era parlato all’inizio” ha ammesso il regista aggiungendo poi che è stato lui a volere qualcun altro al posto di Argentero: “Ma appena mi hanno coinvolto nel progetto ho voluto fortemente Alessandro Preziosi.”



E non è tutto, il regista Jan Michelini dopo aver spiegato perché Luca Argentero è stato scartato dal ruolo di Yanez in Sandokan ha aggiunto che Alessandro Preziosi è perfetto nel ruolo: “È stato uno Yanez perfetto, guascone, ironico e con una forte personalità”. Can Yaman ha tutto per essere la Tigre di Mompracem: bellezza, forza, magnetismo e sensibilità. E la Perla di Labuan, l’amore di Sandokan Lady Marianna, invece, ha scelto la giovane attrice Alanah Bloor perché voleva una ragazza dall’aria britannica, acerba nell’aspetto ma aristocratica nei modi e, a lavoro finito, il suo giudizio è stato ottimo: non si è pentito della scelta fatta perché è stata bravissima.