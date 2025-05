Luca Laurenti e il segreto della voce nasale

Quando si pensa a Luca Laurenti non si può non pensare alla sua voce particolare che diventa meravigliosa quando il maestro smette di parlare per cominciare a cantare. Quella del maestro di Avanti un altro è una voce nasale che accompagna Luca Laurenti sin dalla nascita e che è diventata la sua fortuna facendolo diventare, inizialmente, popolare. Con il tempo, il talento vocale di Luca Laurenti ha conquistato il pubblico ma ancora oggi c’è chi si chiede il segreto della voce particolare di Laurenti.

A svelarlo, in un’intervista di diverso tempo fa rilasciata ai microfoni di Ok Salute fu lo stesso Laurenti che raccontò di essere nato con una voce nasale che non è mai cambiata. Per capire la causa della voce nasale, Laurenti fu visitato anche da un otorino che spiegò come non ci fosse nulla da fare. “Qualcuno pensava che, con lo sviluppo, la voce sarebbe cambiata e tutto sarebbe andato a posto naturalmente…”, ha raccontato Laurenti a Ok Salute.

Luca Laurenti e l’aneddoto della madre sulla voce

La voce nasale è una caratteristica di Luca Laurenti che ha sempre avuto quella voce sin dalla nascita come ha svelato lui stesso ricordando ciò che gli raccontava la madre: “Mia madre ricorda che pure il mio primo vagito era buffo, con quel suono nasale che non aveva nessun altro bambino. Ecco, la caratteristica di tutta la mia vita m’a porto addosso fin dalla nascita e, nonostante oggi io abbia superato i complessi che provavo da piccolo, il percorso non è stato facile”, le parole di Laurenti.

Convivere con la voce nasale, inizialmente, non è stato facile per Laurenti che, con il tempo, ha trasformato il complesso in una forza. Grazie alla voce nasale, infatti, è riuscito anche a dedicarsi alla musica incantando il pubblico ogni volta che canta.

