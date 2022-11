Perché Luca Salatino ha nominato Carolina Marconi?/ “Non mi sono piaciuti…”

Luca Salatino riallaccerà i rapporti con Carolina Marconi?

Luca Salatino vorrebbe riallacciare i rapporti con Carolina Marconi che è rimasta offesa per la sua nomination. Appena alzati, Charlie, Luca e Daniele, ripensano alle Nomination e ai rapporti di amicizia instaurati all’interno della Casa. Ognuno di loro ha una visione diversa dell’amicizia, lo stesso Charlie non ha mai negato di essere un giocatore e di applicare delle strategie a prescindere dai rapporti costruiti. Luca, al contrario, è completamente diverso. Ormai ha legato con tutti, sa che qualsiasi nome farà in Nomination, sarà quello di un amico. Il ragazzo si comporta sempre seguendo il proprio istinto e mettendo in pratica i propri valori. Il mondo delle strategie, dei giochi, dei sotterfugi non gli appartiene.

Luca infatti dice: “Tra me e Carolina c’è un bel rapporto. Alcune volte mi ha dato dei consigli come io fatto con lei”. Anche Charlie ha notato che Carolina ha del risentimento verso le persone che la nominano. Ha fatto lo stesso con lui. Essere leali, secondo lo speaker, non sempre ripaga. Luca Salatino però prende una decisione: “Adesso però ci vado a parlare. Io non mi sono giustificato ma le ho spiegato che mi dispiaceva”. “Tu il tuo l’hai già fatto” commenta Daniele, invitando Luca a non preoccuparsi troppo.

Luca Salatino spiega la nomination a Carolina Marconi

Luca Salatino si confronta con Carolina Marconi sulla motivazione della nomination. Lo chef prova a giustificarsi: ormai ha legato con tutti. Non era suo dovere motivare le ragioni della Nomination, ma a lei ci tiene. Avendo stretto un bel rapporto con ogni singolo componente della casa, qualsiasi nome farà, finirà per ferire qualcuno. Le spiega anche di non apprezzare i toni che ha usato durante la diretta. Comprende sia difficile fronteggiare i diversi attacchi, ma i modi utilizzati sono stati troppo aggressivi. Luca Salatino spiega a Carolina: “Purtroppo sono dovuto andare ad esclusione. Alcuni tuoi atteggiamenti poi non mi sono piaciuti. Potevo anche fare finta di niente ma personalmente non ci riesco”.

Carolina Marconi ammette di essere rimasta male per la nomination ma Luca dice: “Mi dispiace se ti sei sentita attaccata ma alcune frasi non mi sono piaciute”. A Carolina piace il dialogo, vorrebbe affrontare le persone faccia a faccia, invece si ritrova sempre a dover ascoltare i giudizi su di lei in puntata, magari attraverso dei video, per questo la sua reazione è irruenta. Delusa e triste, la donna sembra proprio stia vivendo un momento di difficoltà. Si isola e risponde a stento, probabilmente affranta dalle accuse inaspettate. Carolina si chiude nel suo silenzio. Forse a breve le tornerà il solito sorriso, ma per adesso si concede un po’ di riflessione.











