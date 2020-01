Luciana Litizzetto come sta dopo l’incidente?/ Carrozzina: frattura rotula e polso

Tutto pronto per una nuova puntata di Che tempo che fa, la prima in assoluto di questo 2020. Durante il lancio al Tg2, Fabio Fazio fa l’elenco degli ospiti. “Innanzitutto chiederemo come sta alla nostra Lucianina”, fa sapere il conduttore. E poi fa i nomi del resto dei protagonisti. Degna di nota l’ovazione al nome di Annalisa, dal momento che in studio, evidentemente, è presente una rappresentanza del suo fan club. La puntata inizia, e Fazio esordisce parlando di Luciana Littizzetto: “C’è stata tanta apprensione, tanta ansia per la nostra Lucianina. È caduta per strada, tra l’altro da un’altezza molto vicina al terreno”, scherza la sua spalla comica. Poi spiega: “Si è frantumata la rotula e il polso. Adesso vogliamo sapere come sta, quindi la chiamiamo al telefono. Vediamo se ci risponde”. Certo che risponde: “Ho sentito quello che hai detto”, avverte Luciana. “Comunque non benissimo. Non mi aspettavo un incidente del genere, tanto più che io non scio, non mi butto, non faccio parapendio. Cammino e basta”. Cosa è successo, allora? “Sono inciampata nei lacci delle scarpe”. E Fazio: “Fa ridere anche quando cade!”. (agg. di Rossella Pastore)

Come sta Luciana Littizetto dopo l’incidente?

Luciana Littizzetto torna a Che tempo che fa su Rai2 dopo l’incidente che le ha causato la rottura del polso e della rotula del ginocchio. A distanza di quasi due settimane dall’incidente, finalmente i fan della Lucianina e i telespettatori scopriranno le condizioni di salute della comica e conduttrice che in queste ore è apparsa protagonista nel nuovo spot della Swiffer. Uno spot accompagnato anche da un backstage tutto da ridere in cui la comica torinese dice: “basta faticare, inizia a swifferare”. Una frase destinata a diventare un tormentone, ma che ha visto la Littizzetto sbagliare la pronuncia al punto da sbottare contro i produttori: “quando vi inventerete un nome che si possa dire facilmente…”. Spot a parte, Lucianina ha fatto tanto preoccupare i telespettatori per via di un incidente che l’ha vista costretta a sottoporsi ad una operazione. Tantissimi i messaggi di affetto e stima da parte dei fan, ma anche dei colleghi che hanno commentato la foto postata dalla Lucianina con tanto di linguaccia da fuori su un lettino di ospedale.

Luciana Littizzetto: “Gnocca da paura ma operazione ok”

“Gnocca da paura ma operazione ok” recita la didascalia della fotografia condivisa da Luciana Littizzetto sui social poco dopo l’intervento a cui si è dovuta sottoporre per la rottura del polso e della rotula del ginocchio. Un incidente che ha visto la Littizzetto costretta a festeggiare il Capodanno in ospedale. Per fortuna il peggio è passato, visto che la Lucianina ha reagito con serenità e pazienza al tragico evento che l’ha vista cadere per strada. A raccontarlo ai suoi follower è stata la stessa conduttrice che su Instagram ha postato una foto con tanto di ingessatura: “Buona fine e buon principio. Sono volata per strada” con tanto di hashtag #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso. Tantissimi i commenti da parte dei colleghi a cui la Lucianina ha risposto come sempre con grandissima ironia scrivendo: “che stacco di coscia eh? Sto bene col gessato?” riferendosi all’ingessatura post operazione che le è stata applicata dopo l’intervento presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal dottor René Negretto.



