Perchè Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati?/ “Nessun tradimento…”

È ufficiale: Luciano Punzo e Manuela Carriero stanno vivendo un profondo momento di crisi che, forse, gli porterà a concludere la loro relazione. I due si erano conosciuti nel 2021, durante il noto reality Temptation Island: lui nella veste di tentatore mentre lei di partecipante. Manuela infatti era entrata nel programma insieme al suo allora fidanzato, Stefano Sirena, nel tentativo di salvare la loro relazione, segnata da un tradimento da parte di lui. A sorpresa però Manuela decide di lasciare i suo ragazzo proprio per il tentatore, Luciano Punzo! I due innamorati lasciano così insieme il programma e, presto, vanno addirittura a convivere.

La loro relazione procedeva a gonfie vele, almeno fino a qualche settimana fa, improvvisamente infatti i fan della coppia hanno iniziato a notare un distaccamento tra i due e, al grido di: “È crisi!”, hanno iniziato a chiedere spiegazioni ai diretti interessati. E proprio qualche giorno fa Luciano Punzo, dal suo profilo Instagram, ha voluto confermare, senza mezzi termini, la crisi da Manuela, affermando anche che, a fargli stare separati per un po’, ci sarebbe una motivazione molto seria… Di cosa si tratta?

È così che Luciano Punzo, nella proprie storie Instagram ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte ammettendo che tra lui e Manuela Carriero vi sia una profonda crisi: “In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela Carriero: Sì, è tutto vero. Io non me la sto passando in maniera molto bella, è un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio“, ha detto.

Anche Manuela ha confermato la crisi sul proprio profilo Instagram dove ha chiesto, ai suoi follower, di avere pazienza e lasciargli il tempo per digerire l’accaduto. Che dire? Per capire la vera motivazione della crisi tra i due non ci resta che attendere che, nella casa del Grande Fratello Vip, Luciano si lasci scappare qualche indiscrezione!











