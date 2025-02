Perché Lucio Corsi ha litigato con Topo Gigio e Carlo Conti dietro le quinte di Sanremo 2025

C’è stata una violenta lite dietro le quinte di Lucio Corsi contro Topo Gigio e Carlo Conti a Sanremo 2025? Pare proprio di si ed a lanciare il clamoroso e assurdo rumors è Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter Vale Tutto. Secondo gli addetti ai lavori a rompere il tranquillissimo e lineare Festival di Carlo Conti è stato un dei cantautori rivelazione di questa edizione e lo storico pupazzetto simbolo dell’infanzia di tutti. Perché Lucio Corsi ha litigato con Topo Gigio e Carlo Conti? Il motivo è presto detto e riguarda quello che successo sul palco dell’Ariston nella serata delle cover.

Scendendo nel dettaglio, infatti, durante la Serata delle Cover Lucio Corsi si è esibito con Topo Gigio sulle note di Nel Blu Dipinto Di Blu di Domenico Modugno, dopo il momento magico e nostalgico, il conduttore Carlo Conti è entrato sul palco ma ha quasi ignorato Corsi per dirigersi subito da Topo Gigio e consegnargli il bouquet di Fiori. E non è tutto ha inscenato un piccolo teatrino con tanto di selfie in cui ha coinvolto anche Mahmood ed infine ha fatto presentare allo storico personaggio il brano successivo in gara. Insomma avrebbe non solo ignorato Lucio Corsi ma anche rotto la liturgia delle canzoni in gara.

Sanremo 2025, accesa lite tra Lucio Corsi contro Topo Gigio e Carlo Conti dietro le quinte: volano parole grosse

Visibilmente infastidito e deluso per ciò che è successo dopo l’esibizione nella serata Cover di Sanremo 2025 con Topo Gigio, Lucio Corsi, che già in diretta era apparso visibilmente infastidito, ha perso le staffe. Selvaggia Lucarelli riporta di un’accesa lite dietro le quinte, addirittura si parla di parole ‘blasfeme’ pronunciate dal cantante. Già nella serata di ieri su X non sono mancati messaggi e commenti di utenti che sottolineavano il comportamento poco corretto di Carlo Conti nei confronti del cantautore e del resto non si sono dubbi: il conduttore non ha fatto una bella figura.