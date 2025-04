Luk3 e Trigno sono i due concorrenti che rischiano l’eliminazione nel terzo serale di Amici 24. Ci troviamo di fronte a due ragazzi con un percorso molto simile, che durante la fase del pomeridiano hanno spesso dovuto affrontare veri e propri crolli e che al serale hanno avuto accesso con grande difficoltà. Eppure c’è qualche differenza tra i due cantante, che probabilmente decreterà l’eliminazione di Luk3 alla fine della serata.

L’allievo di Lorella Cuccarini è il concorrente di questa edizione che ha affrontato il maggior numero di sfide nel corso del pomeridiano, causate da una sfilza di ultimi posti in classifica. Eppure, il punto forte di Luk3 sono stati gli inediti e il primo in particolar modo: Parigi in motorino. Il pezzo è andato molto bene nelle classifiche e questo, inevitabilmente, è stato ciò a cui spesso anche la sua prof Lorella Cuccarini si è appoggiata per ‘giustificare’ la permanenza dell’allievo nella scuola di fronte ai tanti dubbi di Anna Pettinelli in primis.

Luk3 eliminato al terzo serale di Amici 24? L’appello del web

Luk3 ha quindi avuto un ottimo appoggio da parte del pubblico, soprattutto nella parte iniziale del suo percorso ad Amici 24, che negli ultimi mesi è tuttavia un po’ calato. Sta di fatto che le carenze dal punto di vista vocale, secondo molti, non sono comunque colmate da una spiccata personalità sul palco e da un carisma presente, cosa invece sempre riconosciuta a TrigNo. Ma c’è dell’altro.

Parte del pubblico di Amici 24 ritiene che Luk3 abbia avuto già molte occasioni all’interno del talent. Spesso in sfida e già una volta al ballottaggio per l’eliminazione al serale, il cantante avrebbe ormai dato tutto ciò che ha da dare in questo percorso, secondo molti utenti del web, gli stessi che oggi chiedono che sia lui ad abbandonare il programma. D’altronde, gli spoiler sembrano confermare che sarà lui ad andare via.

