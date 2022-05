Perché Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si sono lasciati?/ Il gesto di Rosolino che…

Cosa è successo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè? Tante ricostruzioni ma…

Continua ancora la polemica sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La loro storia d’amore aveva appassionato i telespettatori che ha seguito con passione la coppia anche una volta lontana dai riflettori. Manuel e Lulù hanno parlato di convivenza, figli e un matrimonio nel loro futuro, per poi lasciarsi poche settimane dopo. Nonostante le dichiarazioni a Verissimo rilasciate da Manuel Bortuzzo nella scorsa puntata, le cose non sono ancora chiare e non si comprende il motivo della loro separazione. In molti hanno preso la parola in merito a questa storia. Secondo Gaia Zorzi, Lulù e Manuel starebbero ancora insieme se la principessa avesse vinto il Grande Fratello Vip. L’attacco non è passato inosservato. Ad oggi c’è chi accusa Bortuzzo di voler trarre benefici da questa situazione e chi invece lo sostiene nella decisione definendo Lulù una persona immatura.

Franco Bortuzzo, Lulù e Manuel si sono lasciati per colpa sua?/ "Mai pronunciato sulla storia", ma...

Nella scorsa puntata del Maurizio Costanzo Show però è successo qualcosa di inaspettato. Maurizio Costanzo ha lanciato delle frecciatine a Lulù Selassiè che non sono cadute nel vuoto. A seguito degli interventi di Costanzo ma anche di Bortuzzo molte persone si sono riversate sul web esprimendo la loro contrarietà. Anche Jessica Selassiè ha voluto dire la sua e sul profilo Instagram ha postato un pezzettino del video della puntata con scritto “No comment”.

Clarissa Selassiè svela "Lulù e Manuel lasciati per telefono"/ "Spero possano parlare"

Massimiliano Rosolino prende le distanze da Manuel Bortuzzo e…

Massimiliano Rosolino nelle scorse ore ha preso le distanze da Manuel Bortuzzo schierandosi dalla parte di Lulù Selassiè. Lo scorso ottobre, proprio Manuel aveva incontrato, mentre si trovava nella Casa del GF Vip, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Il nuotatore ed ex inviato dell’Isola dei Famosi, proprio oggi ha compiuto un gesto emblematico, a testimonianza che, forse, non tutto ciò che dice Bortuzzo può essere giustificato. Rosolino ha cliccato “Mi piace” ad un post di Daniela Martani che ha condannato l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo: “Questo modo di parlare, ridacchiando, di qualcuno con cui si è fatto l’amore, condiviso momenti importanti, scambiati promesse e giurato pubblicamente amore eterno fino a qualche settimana fa, lo trovo squallido e irrispettoso e restituisce un’immagine di Manuel Bortuzzo pessima. Gli amori non vanno e vengono, gli amori restano. Le persone superficiali fanno così, come te caro Manuel, perché i sentimenti sono una cosa seria a qualsiasi età e non ci si può giocare a proprio piacimento ma soprattutto le persone non si umiliano così. Sei una grande delusione”. Sono in molti ad aver preso la parola in merito a questa storia pur non conoscendo le dinamiche. Speriamo che prima o poi se vogliono saranno loro a fare chiarezza.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè "per il padre Franco ero l'ospite"/ La sua verità sulla fine con Manuel Bortuzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA