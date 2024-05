Perché Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato?/ “Quando si rompe la fiducia, è dura”

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: da Striscia la Notizia all’allontanamento

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state una coppia storica di Striscia la Notizia e, sul bancone del tg satirico di Canale5, hanno dato vita anche ad una grande amicizia, interrottasi bruscamente negli ultimi anni. La Velina bionda, finalista di Pechino Express 2024, prese parte al programma nel lontano 1999, quando si presentò ai casting per dare una svolta alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Il tentativo andò a buon fine: la Corvaglia ottenne il ruolo e, al suo fianco, venne scelta come Velina mora proprio la Canalis.

Le due showgirl sono diventate colleghe e soprattutto grandissime amiche lontano dai riflettori. Il loro rapporto si è rafforzato nel corso degli anni al punto da rimanere vicine anche nel giorno più importante, diventando testimoni di matrimonio l’una dell’altra. Un legame che sembrava indissolubile, un’amicizia anche fuori dallo show che tuttavia non è riuscita a durare. Negli ultimi anni, infatti, i rapporti si sono interrotti e non sono mai state chiarite le motivazioni.

Perché Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato? I motivi ignoti

Ma perché Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato? Entrambe negli ultimi anni hanno rilasciato dichiarazioni sulla fine della loro amicizia, senza però mai entrare realmente nel merito. La finalista di Pechino Express 2024, in un’intervista a Il Messaggero dello scorso marzo, ha smentito che il rapporto si fosse incrinato a causa di un uomo, ma non aveva aggiunto nulla in più: “Non voglio parlare di lei. Dico soltanto che non c’entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacio lui, che bacia me eccetera eccetera”.

La stessa Corvaglia, in un’intervista a Verissimo nel febbraio 2023, aveva confermato che l’amicizia pare irrecuperabile: “I rapporti purtroppo finiscono e io li vivo come un lutto. Però, succede. Io non ho mai detto nulla su questo perché non si fa, si manca di rispetto all’altra persona. La nostra è un’amicizia che è finita, anche se sono felice che lei stia bene e quando vedo quella meravigliosa creatura che ha messo al mondo impazzisco di gioia”. E aggiunse: “Quando si rompe la fiducia, è dura. Nessuna di noi due credo che conservi odio nei confronti dell’altra, a livello umano io non ho nulla contro di lei e penso neppure lei contro di me. Il livello massimo dell’amicizia si manifesta anche nel rispetto dell’altro”.











