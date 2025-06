Quando torna Makari 3 e perchè non va in onda oggi 22 giugno 2025 su Rai Uno: l’ultima puntata rimandata per l’Europeo 2025 U21 di calcio.

Makari 3, salta la replica dell’ultima puntata oggi 22 giugno 2025: ecco il perchè

In attesa di godersi la nuova trama della quarta stagione, la programmazione tv targata Rai aveva proposto nelle ultime settimane un piacevole ‘rewatch’ de Makari 3. La serie tv con protagonista Claudio Gioè ha riscosso grande successo alle prime uscite; un apprezzamento da parte del pubblico che si è confermato anche di recente con la messa in onda delle repliche, per l’appunto, della terza stagione. Questa sera – 22 giugno 2025 – sarebbe dovuto andare in onda il finale di stagione che molti hanno già avuto la fortuna e il piacere di assaporare nella sua prima proiezione televisiva.

Stando a quanto si evince dalla programmazione tv per la prima serata di Rai Uno, spicca però un cambiamento dell’ultimo minuto: perchè Makari 3 non va in onda oggi?

Il perchè non va in onda Makari 3 oggi 22 giugno 2025 – era prevista la replica dell’ultima puntata – non riguarda questioni di share o cambi di rotta in termini di programmazione. Si tratta infatti di una scelta quasi obbligata per lasciar spazio ad un appuntamento sportivo decisamente importante: L’Europeo 2025 U21.

Makari 3 lascia spazio all’Italia U21: quando torna la serie tv con protagonista Claudio Gioè

Spazio quindi agli azzurri: in prima serata su Rai Uno – oggi, 22 giugno 2025 – andrà in onda la sfida cruciale tra Italia U21 e Germania U21 valida per i quarti di finale dell’Europeo 2025 U21. Ecco perchè Makari 3 non va in onda questa sera; appuntamento rimandato con la replica del finale di stagione. Da qui si arriva alla domanda fondamentale per gli appassionati: quando torna la serie tv con Claudio Gioè? L’ultimo atto del terzo capitolo, con buone probabilità, è rimandato alla prossima settimana e sempre di domenica: 29 giugno 2025.

